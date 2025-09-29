¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

caso Pablo López
Conflicto en Medio Oriente
Martín Fierro 2025
Tragedia en China
Martín Fierro 2025
Los Simpson
Morena Rial
Elecciones 2025
Leiva Joyas
Bebés prematuros
Nacionales

Javier Milei hizo una breve caminata de campaña por Ushuaia con sus candidatos y militantes

La presencia de manifestantes movilizados generó tensión y obligó a terminar antes de tiempo la actividad.
Lunes, 29 de septiembre de 2025 22:13
El presidente Javier Milei hizo hoy una breve caminata de campaña por Ushuaia con sus candidatos locales y militantes, cerca del hotel donde se alojó, en medio de un fuerte operativo de seguridad debido a la presencia de manifestantes movilizados para repudiar la presencia del mandatario.

La actividad prevista iba a ser más extensa, pero en medio de la tensión por la presencia de personas ligadas al gobierno local, se decidió que el Presidente diera unas breves palabras con un megáfono a la militancia y tras eso finalizó la actividad proselitistas de cara a las elecciones nacionales del 26 de octubre

"¿Quieren volver atrás? No queremos la inseguridad, no queremos el 57% de pobres. Sabemos que todavía falta, bajó la inflación, la inseguridad, la pobreza y la indigencia. Les pido que no aflojen, esta vez el esfuerzo va a valer la pena. Queremos seguir el camino de la esperanza porque la Libertad Avanza o el país retrocede", sostuvo el mandatario ante los militantes libertarios.

