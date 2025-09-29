Javier Milei hizo una breve caminata de campaña por Ushuaia con sus candidatos y militantes

El presidente Javier Milei hizo hoy una breve caminata de campaña por Ushuaia con sus candidatos locales y militantes, cerca del hotel donde se alojó, en medio de un fuerte operativo de seguridad debido a la presencia de manifestantes movilizados para repudiar la presencia del mandatario.

La actividad prevista iba a ser más extensa, pero en medio de la tensión por la presencia de personas ligadas al gobierno local, se decidió que el Presidente diera unas breves palabras con un megáfono a la militancia y tras eso finalizó la actividad proselitistas de cara a las elecciones nacionales del 26 de octubre

"¿Quieren volver atrás? No queremos la inseguridad, no queremos el 57% de pobres. Sabemos que todavía falta, bajó la inflación, la inseguridad, la pobreza y la indigencia. Les pido que no aflojen, esta vez el esfuerzo va a valer la pena. Queremos seguir el camino de la esperanza porque la Libertad Avanza o el país retrocede", sostuvo el mandatario ante los militantes libertarios.