Santiago del Moro se quedó con el Martín Fierro de Oro de la TV argentina

Después de mucha expectativa, los premios Martín Fierro de la televisión argentina celebraron anoche una nueva ceremonia que reunió a las principales figuras del espectáculo. Con la conducción de Santiago del Moro, el evento inicio en el hotel Hilton desde las 21. En la previa, la serie Margarita llegaba como el programa más nominado, con 9. Pese a ello, fue el propio conductor del evento quien se quedó con la estatuilla más preciada: el Martín Fierro de Oro 2025 de la televisión argentina. El momento fue lo más parecido a un improvisado paso de comedia digno de un unipersonal: Santiago del Moro ofició de conductor y de ganador, leyó su nombre, pegó un grito, revoleó el sobre y se emocionó hasta las lágrimas. Después de recibir la estatuilla de manos de Rodolfo Barili, agradeció.

La noche inició con la entrega de la estatuilla a mejor panelista de la televisión argentina. Entre los presentes, quien se llevó todos los aplausos fue David Kavlin, por su labor en Todas las tardes (El Nueve).

La noche siguió con la premiación al mejor programa Musical, el cual distinguió al ciclo Planeta 9 (El Nueve), cuya mesa se sorprendió y gritó muy fuerte al conocer el resultado. En la terna, se encontraban Diego Leuco y Lizy Tagliani, conductores del ciclo La Peña de Morfi (Telefe), que también estaba nominado, aunque los presentadores debieron aplaudir con algo de resignación. Minutos más tarde, en una de las ternas más peleadas de la ceremonia, Oliver Quiroz se llevó la estatuilla a mejor cronista/movilero por su trabajo en A la tarde (América TV).

Telefe se llevó su primer premio de la noche con El noticiero de la gente, nominado en la terna Mejor Noticiero Diurno. Un enorme equipo de trabajo encabezado por Germán Paoloski y Milva Castellini subió a recibir el premio al escenario y agradeció.

Por su parte, Fede Bal estalló de alegría al conocerse que Resto del Mundo, programa que conduce en la pantalla de Eltrece fue el ganador de la categoría Mejor programa de turismo y viajes. "Gracias. Somos muy felices de hacer televisión", comenzó su discurso. Y continuó agradeciendo, además de sus compañeros de equipo y a las autoridades del canal, "a todos los argentinos que encontramos por el mundo que tienen ganas de volver al mejor país del mundo".

La ficción comenzó a recibir sus premios de la mano de Marco Antonio Caponi, quien se llevó el galardón a Mejor actor de reparto por su rol destacado en Iosi, el espía arrepentido (Eltrece). Mónica Antonópulos, su esposa, lo besó a modo de felicitación y él fue directo a recibir el Martín Fierro. Su discurso, fue sentido: Tengamos memoria siempre. Que podamos seguir haciendo crecer nuestra ficción, que recuperemos nuestra industria nacional, que se siga apostando fuerte a nuestro cine, a nuestra idiosincrasia, a nuestra cultura, al teatro y que no nos falten el respeto jamás, porque lo que hacemos es 100% vocación y amor a nuestro trabajo. Así que defendamos este oficio hermoso. Ojalá que vuelva la televisión y que sigamos creciendo como nos merecemos", expresó.

Según consignó sitio Infobae y como no podía ser de otra manera, Mirtha Legrand tuvo el honor de ser la primera figura de la noche en recibir un homenaje único. La distinguida conductora recibió un tributo que inició con una transmisión en la pantalla. Allí, se vieron momentos recordados, emotivos, divertidos y especiales de sus emisiones televisivas que la dejaron en la cima después de tantos años.

Entre lágrimas y el apoyo de su familia y otras estrellas como Susana Giménez, la presentadora inició: "Ay, qué emoción, dios mío. ¿Me creen si les digo que no sabía nada de todo esto?". "Les quiero agradecer muchísimo. Que le he dado mi vida a esta profesión es cierto, he empezado a los 14 años", recordó. "Este es el número 42. No lo tomen como una vanidad. Simplemente es una observación. Me siento feliz de haber venido", adhirió, entre la ovación de los presentes.

La terna Mejor programa deportivo tuvo como vencedor al equipo de Copa América, de Telefe, que emitió el torneo ganado por la selección argentina en junio de 2024. Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt agradecieron por el galardón y anticiparon el 2026, que tendrá la máxima competición del fútbol: el Mundial.

Santiago Del Moro llamó al escenario a tres figuras de la cocina: Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui, quienes se encargaron de extender a los presentes las nominaciones de Gastronomía. Los ternados fueron Ariel en su salsa, Comer para creer y Qué mañana!, siendo este último el ganador. Por otro lado, quienes presentaron el rubro se quedaron para dar una noticia más: ellos serán los encargados del jurado en la próxima edición de MasterChef Celebrity.

Posteriormente, se conoció que El gran Bartender fue el mejor Branded content para APTRA y se otorgó un nuevo premio: el Minuto de oro al instante con más puntos de rating. Se lo llevó una de las emisiones de Copa América, que contó con 32,43 puntos. Además, Santiago Del Moro contó que el Mundial 2026, con sede en México, Estados Unidos y Canadá, será transmitido por Telefe.

Julia Calvo ganó por Mejor actriz de reparto y, al dar su discurso de vencedora, agradeció muy especialmente a Cris Morena, creadora de la serie, por confiar en ella para el papel e hizo emocionar a varios invitados.

En el rubro Interés General, tomó protagonismo otra de las grandes figuras de la noche: Susana Giménez. La diva de los teléfonos agradeció el premio y confesó haberse sorprendido por el mismo, ya que tuvo muy poca continuidad en la TV desde la pandemia. "Me gusta verlos a todos acá. Me encanta esa unión porque odio las grietas", explicó.

Gran Hermano se impuso en la terna de Mejor Reality y tanto el conductor, Del Moro, como los analistas y los exparticipantes del ciclo presentes, Tato Algorta, Ulises Apóstolo, Luz Tito y Eugenia Ruiz celebraron el logro obtenido.

Por otra parte, fueron Mariano Cohn, Gastón Duprat, Leonardo Di Cesare y Alejandro Angelini quienes ganaron en Mejor Director, gracias al éxito protagonizado por Guillermo Francella: El Encargado. Ninguno de los mencionados pudo asistir a la ceremonia debido a inconvenientes con su agenda laboral.