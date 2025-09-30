¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

diabetes e hipertensión
red de contrabando de granos
Agencia Provincial Salta Deportes
MiPyME
Selección Argentina de voley
Crimen de la turistas francesas
La Libertad Avanza (LLA)
Nacionales

Kicillof exige un llamado de Milei

"Debe convocar a los gobernadores por el narcotráfico", dijo.
Martes, 30 de septiembre de 2025 02:01
Kicillof hizo campaña ayer en Marcos Paz. NA
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof se refirió al triple crimen de La Matanza, que tuvo como víctimas a Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, y le pidió al presidente Javier Milei que "convoque a una mesa con todos los gobernadores" porque el narcotráfico "es un tema federal".

Además, pidió "no hacer campaña con este tema" y aseguró que, tomando las acciones con las que se calificó el crimen, desde su distrito se van a referir a este hecho como "un narco- femicidio".

"He escuchado algunos comentarios sobre las actividades (que ejercían las víctimas) y nada justifica este nivel de violencia y sadismo, en el crimen que se ha cometido. La Fiscalía caratuló que el hecho es un homicidio calificado por el concurso de dos, tres o más personas, por la alevosía, el ensañamiento y por ser cometido por un hombre contra una mujer mediante violencia de género. Esta es la calificación judicial que tiene el hecho, así que nosotros vamos a hablar de un narco-femicidio", planteó.

Asimismo, destacó el trabajo de los equipos especializados, tanto del Ministerio de Seguridad como de Salud bonaerenses que acompañaron y acompañarán a las familias de las tres jóvenes asesinadas.

 

