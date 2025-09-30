La oposición busca dictaminar sobre los DNU

Los bloques opositores de la Cámara de Diputados buscarán hoy dictaminar el proyecto de ley que restringe la capacidad del Poder Ejecutivo de dictar medidas mediante decretos de necesidad y urgencia (DNU), y que ya tiene media sanción del Senado.

El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento volverá a reunirse desde las 14 para pasar a la firma de los dictámenes, tal cual se fijó en el emplazamiento votado en la última sesión.

Así, el nuevo régimen de DNU, que ya tiene media sanción del Senado, estará listo para ser votado en el recinto en la próxima sesión, prevista para el miércoles 8 de octubre.

El instituto especial de DNU fue diseñado en la reforma constitucional de 1994 con la intención de que los gobiernos de turno pudieran dar respuestas a circunstancias extraordinarias que no pueden esperar los tiempos institucionales del Congreso.

En el 2006, a instancias de un proyecto de la entonces senadora Cristina Kirchner, se aprobó la ley 26.122 que blindó los DNU presidenciales y dejó a la oposición de turno prácticamente sin capacidad para derogar los decretos.

La ley vigente establece que con la aprobación de una sola cámara de Congreso el decreto queda vigente.

A la inversa, se necesita del rechazo de ambas cámaras para poder voltear decretos, algo que se logró en muy contadas ocasiones.

Con la ley propuesta bastaría con el rechazo de una sola cámara para anular el decreto.