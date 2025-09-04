Dólar: Redrado cree que el Central debe salir a intervenir

El expresidente del Banco Central, Martín Redrado, propuso que esa entidad realice una oferta de US$ 5.000 millones al precio equivalente al techo de la banda que calculó en $ 1.430, con el objetivo de descomprimir el mercado cambiario.

"El BCRA tiene que poner una oferta de U$S 5 mil millones en el techo de la banda en $ 1.430. La lógica de esta medida es mostrar que los dólares del Tesoro están", señaló.

El extitular del Banco Central habló ayer en el ciclo "Diálogos" que organiza la Fundación Mediterránea en Buenos Aires.

"Quien tenga una propuesta mejor que la diga", desafió Redrado e insistió: "Si los dólares están pongámoslos sobre la mesa para descomprimir el mercado".

El economista advirtió que si esta situación de incertidumbre con volatilidad del dólar y altas tasas persiste, "lo terminará pagando el factor empleo".

Redrado consideró que desde el 10 de julio hubo "improvisación" en la toma de decisiones económicas y aseguró que ahora "se corre detrás de los acontecimientos".

En el mismo sentido, el economista aseguró que luego de las elecciones de octubre el Gobierno deberá presentar un programa integral que incluya un plan fiscal, monetario, cambiario y financiero.

Sobre el impacto de las elecciones del próximo domingo, señaló que "si el Gobierno gana es importante", pero advirtió que "si la diferencia es de menos 5 puntos, la reacción será entre neutra y positiva; si pierde entre 5 y 10 puntos será neutra, y por más de 10 será negativa".