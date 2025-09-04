PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
14°
4 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Minería en Salta
elecciones bonaerenses
El Quebrachal
Academia Güemesiana
Elecciones legislativas 2025
Elecciones legislativas nacionales
Padel
Campeonato argentino de rally raid
Minería en Salta
elecciones bonaerenses
El Quebrachal
Academia Güemesiana
Elecciones legislativas 2025
Elecciones legislativas nacionales
Padel
Campeonato argentino de rally raid

DÓLAR OFICIAL

$1375.00

DÓLAR BLUE

$1350.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Nacionales

Dólar: Redrado cree que el Central debe salir a intervenir

Propuso que el BCRA oferte US$ 5.000 millones a $ 1.430.
Jueves, 04 de septiembre de 2025 01:33
Martín Redrado, extitular del Banco Central.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El expresidente del Banco Central, Martín Redrado, propuso que esa entidad realice una oferta de US$ 5.000 millones al precio equivalente al techo de la banda que calculó en $ 1.430, con el objetivo de descomprimir el mercado cambiario.

"El BCRA tiene que poner una oferta de U$S 5 mil millones en el techo de la banda en $ 1.430. La lógica de esta medida es mostrar que los dólares del Tesoro están", señaló.

El extitular del Banco Central habló ayer en el ciclo "Diálogos" que organiza la Fundación Mediterránea en Buenos Aires.

"Quien tenga una propuesta mejor que la diga", desafió Redrado e insistió: "Si los dólares están pongámoslos sobre la mesa para descomprimir el mercado".

El economista advirtió que si esta situación de incertidumbre con volatilidad del dólar y altas tasas persiste, "lo terminará pagando el factor empleo".

Redrado consideró que desde el 10 de julio hubo "improvisación" en la toma de decisiones económicas y aseguró que ahora "se corre detrás de los acontecimientos".

En el mismo sentido, el economista aseguró que luego de las elecciones de octubre el Gobierno deberá presentar un programa integral que incluya un plan fiscal, monetario, cambiario y financiero.

Sobre el impacto de las elecciones del próximo domingo, señaló que "si el Gobierno gana es importante", pero advirtió que "si la diferencia es de menos 5 puntos, la reacción será entre neutra y positiva; si pierde entre 5 y 10 puntos será neutra, y por más de 10 será negativa".

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD