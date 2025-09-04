Kicillof cierra con actos en secciones clave

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, cerrará hoy la campaña de Fuerza Patria con visitas a Merlo y Lomas de Zamora, mientras que por la tarde retomará una vieja estrategia proselitista al encabezar una charla y "mateada" con vecinos en La Plata.

El evento en La Plata será desde las 17 en la Plaza Malvinas Argentinas, con la participación del intendente local, Julio Alak, militantes y vecinos platenses.

Además, se aguardaba la presencia de los candidatos de la alianza peronista que corresponden a ese distrito: Ariel Anchaco, camporista que encabeza la lista de Fuerza Patria en la Octava Sección; Lucia Iáñez, cercana a la fuerza política del gobernador, y el massista Juan Malpeli, entre otros.

Previamente, Kicillof recorrerá Merlo y Lomas de Zamora, dos municipios importantes en el marco de la campaña por su peso en electores. En tierras del intendente Gustavo Menéndez participará de la 7° Edición de la Expo de la Industria y la Producción "Hecho en Merlo, Hecho con orgullo". Y en Lomas de Zamora, junto al jefe comunal Federico Otermín, visitará una escuela especial y compartirá una charla con la comunidad educativa.

Kicillof encabezó ayer un acto de cierre en la Primera Sección en el Centro Miguelete de San Martín, donde volvió a cuestionar el modelo de la "motosierra" de Javier Milei y llamó a votar por Fuerza Patria. El bonaerense le pidió al electorado que rechace el modelo de Milei en "las urnas" y no en las redes sociales.