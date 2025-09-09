Presidencia desestimó una posible reunión

Fuentes de Presidencia desestimaron que vaya a producirse la reunión que el gobernador bonaerense Axel Kicillof le reclamó a Milei luego de conocerse el resultado de la votación, en la que el peronismo aventajó a La Libertad Avanza (LLA) por 13 puntos de diferencia.

"Entendemos que Kicillof quiera mostrarse como que ganó una elección presidencial. Pero ganó una legislativa provincial. Pedir que lo llame el Presidente es una chicana", plantearon voceros consultados por la prensa acreditada en Casa Rosada.

Conversación

Además del chat con Kicillof, Francos ya había mantenido una conversación el domingo a la noche con su par bonaerense, Carlos Bianco.

El gobernador bonaerense siguió ayer insistiendo en la necesidad de que el presidente Milei "levante el teléfono" para coordinar con él una reunión entre ambos.

Economía

Por otra parte, Guillermo Francos sostuvo que las definiciones de ayer del ministro de Economía, Luis Caputo, acerca de que la política económica no cambiará apunta a "sostener el equilibrio fiscal y la política cambiaria, porque si no volvemos a lo mismo, que se vaya todo a precios y generar nuevamente inflación, que es el logro más importante que ha obtenido el Gobierno".

"Hay que revisar cómo se vuelca la macro a la micro, es decir al metro cuadrado de la gente, y eso es importante porque podemos decir que la economía en lo macro está creciendo al 7% u 8%, pero eso no está llegando todavía a la gente y es importante que llegue, porque si no la gente mira con desconfianza estos logros", sostuvo en declaraciones con Radio Mitre.