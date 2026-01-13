Santilli sumó el apoyo del chaqueño Leandro Zdero a la reforma laboral

El ministro del Interior, Diego Santilli, se reunió ayer en la provincia de Chaco con el gobernador radical Leandro Zdero, aliado de La Libertad Avanza (LLA), quien manifestó su apoyo a la necesidad de avanzar con el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional.

"Conversaron sobre la importancia de que se apruebe la Ley de Reforma Laboral para modernizar el mercado de trabajo, fomentar la creación de empleo y acompañar el desarrollo productivo del país y las provincias", se informó en un comunicado.

"Si miramos la reforma laboral y hacia dónde quiere ir el país, que es bajar el Riesgo País y el equilibrio fiscal, sinceramente estamos en sintonía. Aportar a una nueva ley laboral es importante porque las recetas del pasado nos llevan a los mismos resultados de siempre", destacó el mandatario chaqueño tras el encuentro con el funcionario nacional.

En busca de consensos

El gobernador recibió a Santilli en la sede del Ejecutivo provincial, en el marco de la ronda de encuentros que activó el ministro del interior para lograr consensos con los gobernadores para que los legisladores que les responden voten a favor del proyecto.

La "modernización laboral" comenzará a tratarse en el Senado a principios de febrero en medio de la resistencia del sindicalismo y el peronismo.

"No creo que ningún gobernador pueda estar en contra de una reforma laboral en la Argentina. Esta reforma va a ser muy importante para las provincias. Va a dinamizar sectores claves: energía, minería, agro, industria del conocimiento y generar nuevos empleos", dijo a su turno el ministro del Interior.

Zdero, por su lado, sostuvo que la iniciativa está en línea con los cambios que viene realizando el presidente Javier Milei. Según reflexionó, la iniciativa "permitirá adecuar normas pensadas para otra realidad productiva". "Necesitamos reglas que acompañen a quienes quieren invertir, incorporando flexibilidad, capacitación y modernización", completó el mandatario provincial.

Con el gobernador de Mendoza

Santilli inició la semana pasada estas reuniones con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y el próximo encuentro será el jueves próximo con otro aliado, el mandatario mendocino Alfredo Cornejo.

Desde el Ministerio del Interior indicaron que se escucharán los reclamos de cada provincia para dar lugar a soluciones en base a lo habilitado por el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo.

Además, reafirmaron que la idea de los recorridos por las provincias es "llevar adelante los acuerdos que permitan la sanción de la ley de reforma laboral".