El Gobierno declaró a filiales de la “Hermanda Musulmana" como organizaciones terroristas

El Gobierno nacional declaró este miércoles a las facciones del Líbano, de Egipto y de Jordania de la “Hermandad Musulmana” como organizaciones terroristas.

La Oficina del Presidente informó que la medida se adoptó “en el marco de los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia de lucha contra el terrorismo y su financiamiento, y en cumplimiento de la normativa nacional vigente”.

Así, se dispuso la incorporación de estos capítulos de la “Hermandad Musulmana” al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

“La decisión, impulsada por el Presidente Javier Milei y adoptada en coordinación entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estad, se fundamenta en informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional”, señaló el texto oficial.

Se incluyen “actos de terrorismo, llamados públicos al extremismo violento, así como vínculos con otras organizaciones terroristas y su potencial impacto en la República Argentina”.

Con esta medida, “se fortalecen los mecanismos de prevención, detección temprana y sanción del terrorismo y de quienes lo financian, para que los miembros de la Hermandad Musulmana y sus aliados no puedan actuar con libertad”, se indicó.

“Además, permite reforzar la cooperación internacional con otros países que designaron a esta agrupación como organización terrorista, como Estados Unidos, Israel, Paraguay, Emiratos Árabes, el propio Egipto donde nació este grupo, entre otros”, señaló el comunicado.

Se recordó, además, que el Presidente “mantiene el compromiso inquebrantable de reconocer a los terroristas por lo que son, como ya lo hizo con Hamás y más recientemente con el Cartel de los Soles”.

“Este Gobierno tiene la convicción de que Argentina vuelva a alinearse a la civilización occidental, respetuosa de los derechos individuales y sus instituciones, mientras condena y combate de manera frontal a quienes quieren destruirla”´, finalizó el texto.