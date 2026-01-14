Desde mañana, arancel 0% a celulares: qué cambia para los precios en Argentina

Desde mañana, 15 de enero, rige en Argentina el arancel 0% para la importación de teléfonos celulares, tras la entrada en vigencia del Decreto 333/2025, publicado en mayo del año pasado. La norma completa un esquema de reducción progresiva: primero bajó la alícuota al 9,5% y ahora la elimina por completo. El objetivo oficial es mejorar la oferta, reducir precios y facilitar el acceso de los consumidores, en un contexto de fuerte brecha con el exterior.

Según el decreto, la medida “mejorará las condiciones de oferta de los bienes objeto de la medida, reducirá los precios de mercado y facilitará el acceso de los consumidores, promoviendo la inclusión digital y el desarrollo tecnológico”. El Gobierno reconoce que el cambio impacta directamente en la industria radicada en Tierra del Fuego, pero sostiene que la mayor competencia ayudará a corregir distorsiones de precios.

La decisión llega luego de que se reavivara el turismo de compras por la diferencia de valores con países limítrofes. En la práctica, comprar un celular de alta gama en el exterior llegó a ser más barato que hacerlo en un retail local, incluso sumando viaje y estadía. Un relevamiento muestra que un iPhone 17 (256 GB) cuesta en Argentina cerca de $1.999.990, mientras que adquirirlo en Ciudad del Este y sumar un paquete turístico a Iguazú reduce el gasto total a alrededor de $1.606.972, con un ahorro cercano a $400.000.

La brecha se repite en otros modelos: el iPhone 17 Pro (256 GB) ronda $2.899.999 en Argentina frente a unos $1.695.750 en Paraguay; el iPhone 13 (128 GB) cuesta cerca de $1.199.999 en el mercado local y unos $655.500 del otro lado de la frontera. En algunos casos, la diferencia supera el 100% respecto del precio exterior.

Si bien eliminar el arancel del 9,5% reduce costos, especialistas advierten que la baja no será automática ni uniforme. Los precios finales dependen de otros componentes —impuestos internos, logística, financiamiento y márgenes comerciales— que siguen pesando. El Gobierno apuesta a que la mayor competencia comprima esas distorsiones y acerque los valores locales a los internacionales en las próximas semanas.