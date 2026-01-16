El Gobierno baja a cero el arancel para el papel editorial y redefine el sistema de importación

En un movimiento que impacta de lleno en el sector editorial, el Gobierno nacional resolvió eliminar el arancel de importación para el papel destinado a la impresión de libros, diarios, revistas y publicaciones de interés general. La medida establece una alícuota del 0% y busca, según los fundamentos oficiales, actualizar y simplificar un entramado normativo que se mantenía vigente desde los años noventa.

La disposición fue formalizada a través de la Resolución 11/2026 del Ministerio de Economía, publicada este viernes en el Boletín Oficial. Allí se define que el beneficio alcanzará tanto a empresas editoras como a diarios e importadores que actúen por cuenta de usuarios directos y utilicen el insumo con fines exclusivamente editoriales.

Uno de los ejes centrales de la normativa es la creación de un nuevo esquema de registración. Para acceder a la exención arancelaria, los interesados deberán estar inscriptos en el Registro de Importaciones del Sector Editorial (RISE). El trámite se realizará por única vez, mediante el Sistema de Trámites a Distancia (TAD), y tendrá carácter de declaración jurada.

Desde el punto de vista administrativo, la resolución implica un giro relevante: deroga resoluciones previas que datan de 1992, que imponían mecanismos de seguimiento y control hoy considerados obsoletos. Con este cambio, el Gobierno apunta a agilizar el circuito de importación, reducir cargas burocráticas y dar mayor previsibilidad a un insumo clave para la industria gráfica.

Una vez aprobada la inscripción en el RISE, la Dirección de Importaciones emitirá una constancia que se validará automáticamente ante la Dirección General de Aduanas, a través de los sistemas informáticos oficiales. De este modo, se elimina la necesidad de gestiones presenciales o controles adicionales previos a cada operación.

La normativa también contempla una situación de transición. Las empresas que ya estaban registradas bajo el régimen anterior contarán con un plazo de 90 días corridos para completar el nuevo procedimiento y así conservar el beneficio del arancel cero.

En paralelo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tendrá 30 días para dictar las normas complementarias que permitan poner plenamente en funcionamiento el nuevo esquema.

Más allá del aspecto técnico, la decisión se da en un contexto de costos crecientes para la producción editorial y periodística, donde el precio del papel incide de manera directa en la sustentabilidad de diarios y editoriales, especialmente en el interior del país. En ese marco, la eliminación del arancel aparece como una señal con impacto económico, pero también como un intento de reordenar reglas que habían quedado desfasadas frente a la dinámica actual del sector.