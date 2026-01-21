Influenza H3N2: un deceso en Mendoza y el fuerte salto de contagios encienden la alerta sanitaria

El avance silencioso de la super gripe H3N2 comenzó a mostrar su impacto más severo en la Argentina. En el cierre de la última semana epidemiológica, las autoridades sanitarias confirmaron la primera muerte asociada a esta variante de influenza, al tiempo que los casos positivos se duplicaron en apenas siete días, un dato que refuerza la necesidad de extremar cuidados en pleno verano.

La persona fallecida es un hombre de 74 años, que se encontraba internado en grave estado en el Hospital Carrillo de la provincia de Mendoza. Desde el centro de salud indicaron que el paciente presentaba patologías previas, un factor que resultó determinante en la evolución del cuadro. Aunque el deceso aún no fue incorporado formalmente al informe nacional, la confirmación oficial encendió alertas en el sistema sanitario.

“Sabíamos que el paciente tenía una infección por gripe H3N2 y que sus enfermedades de base fueron las que derivaron en estas complicaciones y en este desenlace fatal”, explicó Beatriz Montenegro, directora del hospital, en declaraciones radiales.

Casos en aumento y expansión territorial

Según el Boletín Epidemiológico Nacional, que analiza el período comprendido entre el 18 de diciembre de 2025 y el 16 de enero de 2026, la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos Malbrán confirmó 28 casos positivos de Influenza A (H3N2). La cifra representa un incremento del 100% en comparación con la semana previa.

El virus ya fue detectado en Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego, lo que muestra una dispersión geográfica amplia y sostenida. En Salta todavía no se registró ningún caso de esta nueva variante.

Especialistas advierten que, aunque se trata de un número aún acotado, la velocidad de crecimiento y la circulación en múltiples regiones obligan a mantener una vigilancia activa, sobre todo en personas mayores, pacientes con enfermedades crónicas y grupos de riesgo.

Claves para prevenir contagios

Ante este escenario, el Ministerio de Salud reiteró una serie de medidas de prevención para reducir la propagación del virus y evitar cuadros graves:

Mantener completos los esquemas de vacunación , incluyendo gripe (influenza), SARS-CoV-2 , neumococo , Haemophilus influenzae tipo B , Bordetella pertussis y virus sincicial respiratorio .

Lavarse las manos con frecuencia usando agua y jabón.

Cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo al toser o estornudar.

Evitar compartir objetos personales , como vasos o cubiertos.

Ventilar los ambientes de forma regular, incluso en días de calor.

Prestar atención a los síntomas respiratorios propios y de terceros, y consultar ante fiebre persistente, dificultad para respirar o decaimiento marcado.

Mientras se monitorea la evolución de los contagios, las autoridades sanitarias insisten en no subestimar los síntomas y reforzar los cuidados, incluso fuera de la temporada invernal. La super gripe H3N2 ya dejó su primer impacto fatal y el objetivo inmediato es frenar su avance antes de que el escenario se complique.