Milei: "Hay esperanza de que Nahuel Gallo vuelva"

El presidente Javier Milei se mostró optimista por las negociaciones que emprende Estados Unidos por los presos políticos argentinos en Venezuela y confesó que mantiene la esperanza por la liberación del gendarme Nahuel Gallo. "Estamos particularmente preocupados por la situación de Nahuel Gallo, pero en la medida en la que vemos cómo evoluciona positivamente la situación, tenemos esperanza de que Nahuel pueda volver a estar con nosotros en la Argentina", señaló en declaraciones a la agencia Bloomberg desde Suiza.

La administración libertaria habría delegado la tarea negociadora a Estados Unidos, país que reclamó en las últimas horas la liberación de los detenidos, en especial, de los argentinos.

El Presidente destacó lo que calificó como "la enorme tarea" de su par de Estados Unidos, Donald Trump, y del secretario de Estado, Marco Rubio, en Venezuela y definió a Nicolás Maduro como "narco tirano, dictador, asesino" que se dedicaba a "propagar el terrorismo por toda la región".

"Muy adecuado el plan que ha diseñado el gobierno de Estados Unidos que tiene tres etapas: la primera, estabilización; la reconstrucción y después iniciará la transición hacia la democracia", describió el libertario y sumó: "No sería posible hacerlo de otra manera a como la están haciendo ahora. El trabajo que está haciendo Estados Unidos es excelente. Está dando resultados".

Milei planteó que considera que lo que queda del régimen chavista en Venezuela fracasará y reiteró que los planes de Estados Unidos representan "lo que se puede hacer en este momento". "Ya habrá lugar, después de la reconstrucción, para la transición democrática y se verá cómo se avanza", sostuvo.

Desde Suiza, Javier Milei remarcó su aprecio y valoración a la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, a la que definió como "una amiga y gran defensora de la libertad", y con quien admitió que mantiene contacto. "Al margen del aprecio y la valoración que tengo de María Corina, una amiga y gran defensora de la libertad, hoy se necesita que este procedimiento sea exitoso. No sea cosa que por apurarse, terminen retrocediendo", concluyó.

Insistió en destacar el vínculo comercial de la Argentina con China. "Estados Unidos comercializa con China. Para nosotros es un gran socio comercial e implica un montón de oportunidades para expandir mercados, eso no está en conflicto", afirmó, y completó: "Cuando llega el momento geopolítico, no hay dudas dónde está Argentina". "Mi plan es abrirme a la Unión Europea, a China, a Estados Unidos. Quiero una economía abierta y hacer de Argentina un país más sólido en el mundo", concluyó.

El presidente Javier Milei cruzó saludos con su par de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco del Foro Económico de Davos en el que ambos mandatarios fueron expositores, e intercambió palabras con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, de manera informal tras la firma del acta fundacional del Consejo de la Paz creado por el republicano.

Milei firmó ayer el documento que lanzó el organismo creado para bregar por la paz junto a Trump y al primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián. Tanto Milei como Pashinián fueron los dos únicos jefes de Estado sentados en la mesa de Trump .