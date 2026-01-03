PUBLICIDAD

El Gobierno nacional suspendió las contrataciones en el Estado

Lo hizo con un decreto, que fijó condiciones para autorizar altas.
Sabado, 03 de enero de 2026 01:36
El Gobierno nacional extendió la suspensión de las contrataciones del sector público, pero habilitó algunas excepciones para continuar con la política de achicamiento de la planta estatal.

Trascendió que las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional "no podrán realizar designaciones ni contrataciones de personal, bajo ninguna modalidad".

En base a lo detallado en el decreto 934/2025, publicado ayer en el Boletín Oficial, la prohibición alcanza a las plantas transitorias, los contratos bajo la Ley Marco de Empleo Público; los contratos laborales; las locaciones de servicios profesionales; las designaciones transitorias en cargos de planta permanente; las contrataciones financiadas por estatutos especiales o fuentes extrapresupuestarias.

Asimismo, el decreto establece excepciones en áreas estratégicas o con regímenes especiales. Entre ellas menciona a las universidades; Fuerzas Armadas y de Seguridad; Servicio Penitenciario; Sistema de Manejo del Fuego; Cuerpo de Guardaparques ; Personal de hospitales nacionales e institutos de investigación del Ministerio de Salud; Personal de gabinete; Designaciones para cubrir cargos ejecutivos y jefaturas (SINEP).

Las excepciones

En caso de aplicar la excepcionalidad, se establece una relación de dos bajas por cada alta. Las primeras son computables e incluyen renuncias, jubilaciones, desvinculaciones o finalización de contratos durante 2026. Cada alta deberá contar con validación de la Secretaría de Transformación del Estado.

 

