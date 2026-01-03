El Gobierno nacional suspendió las contrataciones en el Estado

El Gobierno nacional extendió la suspensión de las contrataciones del sector público, pero habilitó algunas excepciones para continuar con la política de achicamiento de la planta estatal.

Trascendió que las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional "no podrán realizar designaciones ni contrataciones de personal, bajo ninguna modalidad".

En base a lo detallado en el decreto 934/2025, publicado ayer en el Boletín Oficial, la prohibición alcanza a las plantas transitorias, los contratos bajo la Ley Marco de Empleo Público; los contratos laborales; las locaciones de servicios profesionales; las designaciones transitorias en cargos de planta permanente; las contrataciones financiadas por estatutos especiales o fuentes extrapresupuestarias.

Asimismo, el decreto establece excepciones en áreas estratégicas o con regímenes especiales. Entre ellas menciona a las universidades; Fuerzas Armadas y de Seguridad; Servicio Penitenciario; Sistema de Manejo del Fuego; Cuerpo de Guardaparques ; Personal de hospitales nacionales e institutos de investigación del Ministerio de Salud; Personal de gabinete; Designaciones para cubrir cargos ejecutivos y jefaturas (SINEP).

Las excepciones

En caso de aplicar la excepcionalidad, se establece una relación de dos bajas por cada alta. Las primeras son computables e incluyen renuncias, jubilaciones, desvinculaciones o finalización de contratos durante 2026. Cada alta deberá contar con validación de la Secretaría de Transformación del Estado.