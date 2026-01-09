Angelina, la nena de 12 años baleada en Villa Sarmiento, fue dada de alta

Angelina, la nena de 12 años que recibió un disparo en el cráneo, de una bala perdida en navidad, fue dada de alta ya que se encontraba internada desde el pasado 25 diciembre, en la localidad bonaerense de Villa Sarmiento.

Ricardo, el tío de la menor confirmó el egreso hospitalario de su sobrina en declaraciones televisivas, el mismo familiar había informado que los profesionales aguardaban la respuesta positiva a los estímulos así como la desinflamación del cráneo.

Aunque el episodio más preocupante quedó atrás y la nena podrá regresar a su hogar, deberá mantener una seguidilla de controles para conocer su estado de salud a futuro.

Cómo ocurrió el hecho

El hecho ocurrió mientras la joven observaba los fuegos artificiales en la vereda de la casa de sus abuelos, a las 12.05, junto a su familia y debió ser trasladada a la clínica La Trinidad de Ramos Mejía.

Asimismo, según información a la que este medio pudo acceder, los profesionales realizaron una tomografía en donde dedujeron que el tamaño de la bala sería de calibre 9 o 40 milímetros y estaba ubicada en la fosa posterior del cráneo.

Respecto al momento del impacto, y tal como había indicado Ricardo, la nena "cayó desplomada cuando estaba afuera y en el momento la llevamos al hospital local", sin embargo y ante la gravedad del hecho fue derivada a la clínica mencionada.

Durante la internación, los padres de la menor se encontraron permanentemente en la clínica, mientras su hija se alimentaba por suero y los profesionales de la salud habían decidido mantener el proyectil en el cuerpo para no generar mayores riesgos.