Reforma laboral: la mesa política se reúne y cuenta votos

La mesa política del Gobierno se reunirá este martes a las 11 en Casa Rosada, en un encuentro que estará encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, un día antes de que se inicie en el Senado el debate del proyecto de reforma laboral y también de cara al del régimen penal juvenil.

Asistirán también el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; el titular de Diputados, Martín Menem; el ministro de Economía, Luis Caputo; el asesor Santiago Caputo y la senadora Patricia Bullrich, quien centraliza las negociaciones para lograr la aprobación de la reforma.

De hecho, Bullrich mantuvo una extensa reunión con senadores dialoguistas para tratar de asegurarse los votos para la aprobación en general y, sobre todo, en particular del proyecto de ley.

"Construcción colectiva"

Hubo "una construcción colectiva con todos los senadores", declaró en las primeras horas de la noche, después de finalizado el encuentro. Y aseguró que "tenemos una buena cantidad de votos" para que el proyecto sea aprobado.

El oficialismo da por descontado que contará con los votos para la aprobación en general, pero es la votación de cada uno de los artículos que desvela a los libertarios, sobre todo el punto que establece una reducción del impuesto a las Ganancias a las empresas, lo que afectará a las provincias.

Tras el encuentro con Bullrich, el radicalismo confirmó que apoyará la reforma laboral en general.

Postura de la UCR

"El bloque de la Unión Cívica Radical va a votar completo la ley en general", dijo el senador Eduardo Vischi, pero admitió que hay "algunos puntos específicos que muchas veces algunos senadores tienen que ver con algunas vinculaciones que tienen en sus provincias, que puede ser que hagan alguna observación (en particular), pero el bloque va a acompañar el proyecto de ley".

Antes de ingresar a la reunión, Vischi estimó que el ítems de Ganancias se podría abordar por separado después de lograr consensuarlo con las provincias, para no frenar la reforma laboral. "Estoy de acuerdo (con el planteo que hacen algunos gobernadores), por lo menos que no sea de la noche a la mañana. Se necesita previsibilidad en el tiempo y eso es muy importante, más allá del optimismo que tiene el Gobierno de que se va a recuperar lo que se pueda mermar ahora, creo que hay que asegurarlo, porque las provincias no la están pasando bien", sostuvo.

Cómo será la sesión

La actividad de este martes no solo estará centrada en cerrar los acuerdos entre el oficialismo y los bloques dialoguistas por la reforma laboral, sino en la reunión de Labor Parlamentaria que se hará a las 14, y que podría tener momentos tensos entre el oficialismo y el peronismo por el esquema de la sesión.

En el encuentro se definirá, entre otros aspectos, la forma de votación en particular del proyecto de ley, lo que será decisivo a la hora de abordar artículo por artículo, sobre todo los más polémicos como el del impuesto a las Ganancias.