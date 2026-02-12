La Cámara de Diputados aprobó el nuevo Régimen Penal Juvenil que baja la imputabilidad a 14 años de edad

La Cámara de Diputados dio media sanción esta tarde al proyecto del Régimen Penal Juvenil , con el cual se busca bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

El proyecto impulsado por el Gobierno obtuvo 149 votos afirmativos, 100 legisladores votaron en contra y 0 abstenciones.

Resultado de la votación en el recinto.

Tras la aprobación de la ley en general, la sesión pasó al tratamiento en particular.

La iniciativa fue respaldado por la Libertad Avanza, la UCR, PRO, Innovación Federal, Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Civica, Producción y Trabajo y fue rechazada por el peronismo, y la izquierda.

Así fue el minuto a minuto del debate

17.12 | Rechazo de la izquierda

La diputada nacional del Frente de Izquierda Romina del Plá advirtió que con el nuevo Régimen Penal Juvenil los menores irán a “lugares espantosos” y que "ninguno de esos pibes va a salir mejor de cómo entró".

“Las tasas de reincidencia en todos los países muestran que los pibes colocados en situación de privación de la libertad son altísimas porque en lugar de tener una política para la reinserción, el encierro es una política para recrudecer las situaciones”, analizó la diputada del Partido Obrero.

Romina del Plá está en contra de bajar la edad de imputabilidad.

“No solamente están votando no solo una medida para aumentar la persecución a nuestros pibes, sino que están votando que justamente se destinen los recursos a instituciones de encierro y se sigan sacando de todos los ámbitos donde hay que proteger a las niñeces en un contexto de pobreza y ajuste brutal", indicó.

Del Plá alertó que "lo único que van a conseguir bajando la edad a 14 años es que las bandas de narcos vayan a buscar como soldaditos a los pibes de 10, 11 y 12".

"Esta ley no resuelve ningún problema y es tirar a las niñeces a la hoguera, en lugar de protegerlas, que es lo que deberíamos hacer", cerró.

La diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman afirmó hoy que el nuevo Régimen Penal Juvenil que impulsa el oficialismo y sus aliados busca "darle más facultades a los policías para que hostiguen a los pibes en los barrios".

"No somos nosotros los que relacionamos delito con pobreza, pero siempre la criminalización efectiva se aplica sobre los sectores populares y los hijos de la clase trabajadora", advirtió.

Myriam Bregman no acompañará el proyecto.

Al respecto, cuestionó que "el Gobierno del 'no hay plata' tiene plata para la persecución penal de los pibes".

En tanto, pareció interpelar críticamente al massismo al recordar que el Gobierno de Juan Domingo Perón, lejos de bajar la edad de imputabilidad, la subió en el año 1954.

“Decimos no a la baja de imputabilidad. El que lo vote que sienta vergüenza por lo que está votando. Van a quedar en la historia en el lugar del basurero”, disparó la jefa del bloque de izquierda y referente del PTS.

16.49 | Apoyo del "massista" Gutiérrez

Más allá de que la postura oficial de Unión por la Patria es considerar no punibles a los menores de 16 años, un sector minoritario encabezado por el massista Ramiro Gutiérrez firmó un dictamen alternativo que coincide con el oficialismo en la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años.

Germán Martínez no estaría logrando mantener a su bloque unido.

“Creo que una persona que ha tomado la decisión de lastimar, dañar o matar a los 14 años comprende que eso está mal y debe tener consecuencias. Eso en el lenguaje en el que yo he sido formado se llama delito y el delito debe tener consecuencias", consideró el integrante del Frente Renovador y del bloque UxP.

"El problema hay que resolverlo y resolverlo es la creación de un Régimen Penal Juvenil, que hoy es una gran omisión porque provenimos de una ley del proyecto militar que no ha dado ninguna respuesta a la sociedad”, continuó.

Para Gutíérrez, “el delito debe tener consecuencias y uno no se debe enojar con el problema”.

Según aclaró, el proyecto firmado por los diputados massistas “difiere sustancialmente con el que ha presentado el Poder Ejecutivo”.

“No hay que bajar la edad de imputabilidad y nada más. Es la construcción de un régimen integral que tenga contemplada todas las posibilidades. El juez debe tener las herramientas para poder responder. Y eso son las cautelares”, señaló.

“Nuestro proyecto tiene 16 medidas cautelares para que un juez pueda intervenir desde el momento cero en que un menor ha cometido un delito”, indicó.

Explicó que el proyecto del Frente Renovador “prevé la privación de la libertad para ocho casos graves”, como asesinatos, torturas y violaciones, pero además “prevé al solución restaurativa, terapéutica, laborativa”.

16.44 | Pichetto, a favor

El diputado de Encuentro Federal (interbloque Unidos) Miguel Pichetto indicó que está "de acuerdo en bajar la punibilidad en 14 años" aunque se permitió “dudar que el Gobierno vaya a poner el presupuesto de esta ley”.

Pichetto dijo que acompañaría la ley.

A su entender, “los recursos asignados en el Presupuesto son insignificantes” y precisó que “el metro cuadrado de construcción para encierro está cerca de 7.000 dólares”.

“Esta ley requiere una clausula especial para que los provincias entré a regir cuando estén dadas las condiciones y construidos los establecimientos para menores”, subrayó.

“Estamos frente a un viejo debate y circular que están en la Argentina, parecido a la Reforma Laboral que aparece siempre que hay un gobierno no peronista”, analizó Pichetto.

Según dijo, "estas son medidas de efecto que sirven para lucimiento de determinados senadores o exministras (por Patricia Bullrich) que, no conformes con 14 y que quisieran 13 o tal vez 10, porque eso las coloca más a la derecha y las pone en el lugar del facilismo discursivo satisface a algunos sectores”.

16.42 | Para Tolosa Paz, "una campaña de marketing"

La diputada nacional de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz cuestionó el proyecto de Ley Penal Juvenil del oficialismo y más seriedad, menos marketing y menos eslóganes” a la hora de abordar el problema del delito adolescente.

Victoria Tolosa Paz se pronunció en contra del proyecto.

Al intervenir en el recinto como miembro informante del dictamen de minoría de UxP, la bonaerense fustigó duramente a la senadora de La Libertad Avanza Patricia Bullrich por instalar “una campaña de marketing diciendo ‘delito de adulto, pena de adulto’”.

“Le puede servir para una campaña electoral, pero se aleja de lo que tenemos que hacer quienes tener la responsabilidad de sacar adelante este país”, subrayó.

En su carácter de miembro informante del dictamen de minoría de UxP, la bonaerense destacó que la propuesta del peronismo considera que “los adolescentes serán punibles entre los 16 y 18 años y la pena máxima será de 10 años”.

“Parte de una pena proporcional, diferencial con un sistema que los va a juzgar, defender y les va a dar una salida en base a la Constitución. Nos hacemos cargo de eso”, ratificó.

Según Tolosa Paz, “este problema no se soluciona con consignas de marketing, cambiando la edad de punibilidad cada 24 horas como si fuera una juego de póker, sino con responsabilidad política”.

“Acaban de traer un pésimo proyecto, no van a resolver el problema y la argentina después de 45 años necesita un régimen penal juvenil con una mirada diferente, con un Estado que no mire para otro lado. Más seriedad, menos marketing y menos eslóganes”, concluyó.

16.41 | Laura Rodríguez: "Muchos no quieren cambiar nada"

La diputada nacional de La Libertad Avanza y presidenta de la comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, defendió hoy en el recinto el proyecto del oficialismo para crear un nuevo Régimen Penal Juvenil, que entre otros aspectos reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

La legisladora cordobesa utilizó su tiempo de exposición como miembro informante del dictamen de mayoría para rebatir los argumentos utilizados por la oposición más dura para oponerse al proyecto del oficialismo.

Para Rodríguez Machado, “hay muchos que no quieren cambiar nada para que todo siga igual”

12.45 | Confianza del presidente de bloque de LLA

El presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA) Gabriel Bornoroni aseguró que “hoy se aprueba” Ley Penal Juvenil y el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea: “El Congreso más reformista de la historia pone quinta a fondo”, aseguró.

11.38 | Juró el cordobés Juan Schiaretti

El ex gobernador de Córdoba Juan Schiaretti este jueves como diputado nacional, luego de haber sido sometido a una intervención quirúrgica, que impidió asistir a la jura oficial el año pasado.

Además, todos los bloques homenajearon a la ex legisladora nacional por Chaco Sandra Mendoza, quien falleció ayer.

11.24 |Comenzó la sesión en Diputados para debatir la ley de baja imputabilidad y el acuerdo Mercosur - UE

El Presidente de la Cámara de Diputados conversa con un legislador.

Diputados inició la sesión donde se debatirá la Ley Penal Juvenil, impulsada por el Gobierno Nacional y el acuerdo Mercosur-UE.

10.45 | Grabois: "Que la bajen a cero"

Grabois sobre la Ley de Imputailidad: "La pueden bajar a cero porque el problema es abordar la situación de salud mental y de consumo"

El diputado nacional del bloque peronista Juan Grabois aseguró que si los legisladores oficialistas quieren bajar la edad de imputabilidad “a cero” que lo hagan, porque el problema de fondo, en realidad, es “la situación previa de las niñas, niños y adolescentes” vinculada a la salud mental y al consumo.

Juan Grabois, firme opositor al gobierno de Milei.

“La baja la pueden hacer a los cero años, si quieren, porque es una falsa dicotomía. El problema es cómo abordar la criminalidad de niños, niñas y adolescentes y el abordaje tiene que ser en la situación previa, que involucra la salud mental y el consumo. Cuando vos tenés un pibe perdido por el paco, el Estado tiene que poder tener las herramientas que vaya a un centro de internación y eso no existe. Y ellos (el oficialismo y los bloques alineados) lo dicen. Pero no pusieron la Ley de salud mental en extraordinarias, porque no les interesa, son unos mentirosos y engañan a la gente”, concluyó.

Los violentos manifestantes atacan a la policía.

10.09 | Una encuesta a favor

Encuesta Javier Milei vs. la inseguridad: el 73% pide bajar la edad de imputabilidad a 14 años o menos

La agenda de seguridad impulsada por la administración de Javier Milei cuenta con un consenso social abrumador en el arranque de 2026. Según un reciente sondeo, más del 73% de los argentinos está de acuerdo con bajar la edad de imputabilidad para combatir la delincuencia juvenil.

Según supo la El Tribuno, el "Informe Público" de Giacobbe detalla que la postura de "mano dura" es mayoritaria: un 63,6% exige bajar la imputabilidad a los 13 años, mientras que un 9,5% acepta bajarla a los 14 años. Solo el 20,1% de los encuestados prefiere mantener el límite actual en 16 años.

El Presidente de la Nación, Javier Milei, durante una ceremonia.

Luz amarilla en las reformas económicas

Si bien la seguridad tracciona a favor, las reformas estructurales muestran un apoyo más dividido:

Reforma Laboral: Es la que goza de mayor aceptación, con un 45,6% de acuerdo frente a un 42,7% de desacuerdo.

Reforma Tributaria: El apoyo cae al 36,4%, con un rechazo del 27,2% y un alto nivel de desconocimiento o falta de opinión.

Reforma Previsional: Es el punto más crítico para Milei. Solo el 32,1% está de acuerdo con los cambios en las jubilaciones, mientras que el 35,6% se manifiesta en contra y un gran porcentaje no tiene información suficiente.

La encuesta se realizó mediante dispositivos móviles a 2.500 casos en todo el país, con un margen de error del +/- 2%.