El Gobierno festejó la aprobación de la reforma laboral y pidió por un "tratamiento rápido" en Diputados

El Gobierno de Javier Milei celebró la media sanción que obtuvo el proyecto de reforma laboral en el Senado y pidió que la iniciativa tenga un "tratamiento rápido" en la Cámara de Diputados.

"Esta ley representa un punto de inflexión en la historia laboral argentina", resaltaron desde la Oficina del Presidente a través de un comunicado firmado por Javier Milei.

"Estamos ante una transformación profunda"

En el comienzo de la publicación difundida por redes sociales, desde el Gobierno recalcaron que el proyecto de Ley de Modernización Laboral es "una reforma estructural destinada a actualizar un sistema que durante décadas expulsó a millones de argentinos del empleo formal y obstaculizó la creación de trabajo registrado en el país".

A continuación, subrayaron que la iniciativa "representa un punto de inflexión en la historia laboral argentina". "Tras años de litigiosidad laboral que beneficiaron a unos pocos, burocracia excesiva y normas desfasadas ante los profundos cambios económicos y tecnológicos, estamos ahora ante una transformación profunda que devuelve previsibilidad, dinamismo y libertad al modelo de trabajo. La Argentina de la industria del juicio está por llegar a su fin", resaltaron.

Luego, agradecieron a los senadores que aprobaron la medida por comprender "el mandato expresado en las urnas". "Enviaron un mensaje claro de responsabilidad institucional: solo modernizando nuestras leyes laborales vamos a generar empleo genuino, previsibilidad y mayor libertad económica en nuestro país", enfatizaron.

En este punto, desde el Gobierno nacional expresaron su confianza en que "la Cámara de Diputados comprenda también el mandato popular y realice un tratamiento rápido de esta medida".

"Estamos ante un momento en el que la historia cambia: con reglas claras, con el esfuerzo y el talento de los argentinos demostraremos la verdadera grandeza de nuestra Patria", finalizó el comunicado.