Reforma laboral: La oposición va por todo

Mientras el Gobierno pisa el acelerador a fondo y busca convertir en ley el jueves próximo la reforma laboral en la Cámara de Diputados, la oposición juega a dilatar los tiempos del debate para que Javier Milei no pueda colgarse esa medalla en la Asamblea Legislativa y de esa manera empañarle la fiesta.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el oficialismo citó a un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda para el miércoles a las 14 con el fin de firmar dictamen de mayoría y que al día siguiente se pueda votar en el recinto de sesiones.

El miércoles pasado La Libertad Avanza dio un paso firme en el Senado al lograr la aprobación de la media sanción de la reforma laboral, para lo cual debió previamente aplicar más de una treintena de cambios para que las fuerzas aliadas dieran el visto bueno.

El bloque de La Libertad Avanza necesita tener el proyecto para convocar el próximo miércoles al plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto, a fin de emitir el dictamen para tratarlo antes del fin de las sesiones extraordinarias, el 28 de febrero. La demora respondió que el dictamen firmado en diciembre tuvo alrededor de 50 cambios.