Atacó a su ex con un machete

Un hombre de 34 años fue imputado provisionalmente por una violenta agresión contra su ex pareja ocurrida en la localidad de Urundel, donde habría irrumpido en la vivienda de la mujer, la atacó con un machete, la amenazó de muerte e intentó provocar una explosión con una garrafa, todo en presencia de una hija menor.

La fiscal penal de Pichanal en feria, María Sofía Fuentes, a través de la Delegación Colonia Santa Rosa, imputó al acusado como autor de los delitos de violación de domicilio, lesiones leves agravadas por la relación de pareja y por mediar violencia de género, y amenazas con armas, en concurso real.

La intervención de la Fiscalía se inició a partir de la denuncia radicada por la víctima, quien relató que el hecho ocurrió el pasado 28 de enero, alrededor de la 1.30, en su domicilio de calle Belgrano. Según su testimonio, su ex pareja se presentó en el lugar en aparente estado de ebriedad y comenzó a golpear insistentemente la puerta.

La mujer indicó que al atenderlo desde una ventana advirtió que el hombre tenía el rostro manchado de sangre y presentaba lesiones visibles. Pese a que le recordó que tenía prohibido el ingreso y que ya habían dado aviso a la Policía, el acusado se tornó violento, profirió insultos y accedió a la vivienda sin autorización, ingresando por el techo.

Una vez dentro del inmueble, persiguió a la mujer hasta una habitación donde se encontraba su hija de 4 años, quien presenció el ataque. De acuerdo al relato de la denunciante, el imputado comenzó a agredirla físicamente, golpeándola con un machete, sujetándola y profiriendo amenazas constantes. Luego continuó la agresión con patadas y golpes de puño en distintas partes del cuerpo. Las lesiones fueron posteriormente corroboradas mediante certificado médico. La mujer aclaró que en ningún momento el acusado agredió a la niña.