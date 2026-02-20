PUBLICIDAD

Paro general de la CGT
Paritarias estatales
Boxeo
Reforma laboral
José Luis Chilavert
Amistoso de pretemporada
reforma laboral de Milei
Nacionales

Para el gremio, Fate cerró por la "importación indiscriminada"

Trabajadores reclamaron que la empresa vuelva a operar.
Viernes, 20 de febrero de 2026 01:49
El gremio Sutna reclamó que Fate vuelva a operar y denunció la masiva importación de neumáticos.
Trabajadores despedidos de Fate cortaron ayer la Autopista Panamericana a la altura de la localidad bonaerense de Virreyes para reclamar que se retrotaiga el reciente cierre de la empresa de neumáticos y en el marco de la jornada de paro general de la CGT contra la reforma laboral. En ese contexto, el gremio atribuyó el cierre de la firma a la importación "indiscriminada".

Primero, los manifestantes realizaron un corte en la zona de Ramal Tigre, a la altura de la calle Uruguay, lugar en el que se encontraba personal de la Gendarmería que solicitó a los trabajadores si podrían al menos liberar medio carril de la Autopista.

Momentos después accedieron a la solicitud de los uniformados, mientras que, finalmente, se retiraron del lugar y se dirigieron al Congreso, para confluir con la marcha que habían convocado un grupo de gremios de la CGT y de las dos CTA.

El secretario general del Sindicato del Neumático (SUTNA), Alejandro Crespo, afirmó que la crisis en Fate se debe "a la importación indiscriminada", y aseguró que la empresa "tiene toda la espalda económica" para hacer que la fábrica vuelva a funcionar.

"La situación de Fate se debe a la apertura indiscriminada de importaciones, sin ningún tipo de control, con neumáticos a precios muy baratos pero que terminan a la larga generando accidentes en las rutas", dijo Crespo a Splendid AM 990.

El sindicalista sostuvo que el salario de los trabajadores no es causante de la crisis de la empresa, y a modo de ejemplo indicó que "el costo de la mano de obra sobre los precios no llega al 3% del valor del neumático".

"No puede ser que una fábrica de 80 años de producción de neumáticos reciba a los trabajadores con un cartel de cierre cuando estaban volviendo de vacaciones", señaló, y dijo que "el salario hace 14 meses que no se modifica; no tenemos ningún aumento".

Crespo puntualizó que en las últimas horas "se dictaron dos conciliaciones obligatorias: una de la cartera de Trabajo de la provincia y otra de la Nación; ambas retrotraen las cosas a antes del anuncio del cierre. Por eso la empresa tiene que volver a encender las máquinas como lo ordena la legislación vigente".

 

Últimas noticias

