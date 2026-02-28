Uno por uno los aumentos que habrá en marzo

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

La dinámica de aumentos mensuales continúa vigente, por lo que el tercer mes del año traerá subas en diferentes rubros que impactarán en la inflación y en el bolsillo de los argentinos en las próximas semanas.

Alquileres

Los inquilinos que hayan firmado contratos regidos por la derogada ley que regulaba al mercado de alquileres deberán afrontar la actualización del Índice de Contratos de Locación (ICL), que marca un incremento interanual anual de 33,8% para marzo.

De esta manera, sigue revirtiéndose la tendencia del indicador: en febrero, el aumento de los alquileres fue de 34,6%; en enero alcanzó el 36,4%, mientras que en diciembre y noviembre fue de 28,67% y 38% respectivamente.

Luz, agua y gas

Las tarifas de servicios públicos seguirán con sus actualizaciones mensuales, tomando como referencia la inflación. Así, las facturas de electricidad, gas natural y agua llegarán con aumentos en marzo. Se espera que en los próximos días el Gobierno nacional publique los nuevos cuadros tarifarios.

Prepagas

Los planes de salud de las prepagas tendrán una suba en el mes entrante que rondará entre el 2,9% y el 3,2%, dependiendo de la empresa, el plan y la región del país, en sintonía con la variación general de los precios en los últimos meses.

Para las principales compañías de medicina, los aumentos quedarán de la siguiente manera: Avalian: 3,2%; Swiss Medical: 2,9%; Medifé: 2,9%; Omint: 2,9%; Accord: 2,9%; y Sancor Salud: 2,9%;

Peajes

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) aprobó un aumento de hasta 19%, desde esta semana, en los cuadros tarifarios de los peajes en las rutas nacionales concesionadas a la empresa estatal Corredores Viales S.A. Los nuevos precios comenzaron a regir desde este jueves.

Precios del peaje

El Gobierno autorizó un nuevo incremento en el precio de los peajes de rutas nacionales que las concesionarias ya comenzaron a aplicar el jueves de esta semana. En el caso de las rutas nacionales, que en Salta incluye la autopista de la ruta nacional 9/34 entre Güemes y Metán, los valores quedaron de la siguiente manera:

* Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,30 metros de altura:$1.500;

* Vehículos de hasta 2 ejes y más de 2,30 metros de altura o rueda doble: $3.000;

* Vehículos de 3 o 4 ejes y hasta 2,30 metros de altura: $4.500;

* Vehículos de 3 o 4 ejes y más de 2,30 metros de altura o rueda doble: $6.000;

* Vehículos de 5 o 6 ejes: $7.500;

* Vehículos de más de 6 ejes: $9.000.