Dalbón dijo que la causa AFA "es política" y apuntó a Karina

El abogado de la AFA Gregorio Dalbón consideró ayer que la causa por presunta evasión en la Asociación del Fútbol Argentino es "política" y afirmó que se resolvería con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien por su parte aclaró que con ella "no tiene que arreglar nadie".

Además, Dalbón aseguró que la embestida contra Pablo Toviggino, tesorero de la entidad, y el presidente de la asociación, Claudio Tapia, se enmarca en el deseo, según expresó el letrado, del asesor presidencial Santiago Caputo de "quedarse" con la entidad madre del fútbol.

Karina Milei le respondió a Dalbón, y sostuvo que si en esa asociación son culpables "tendrán que pagar con todo el peso de la ley".

"Conmigo ustedes no tienen nada que arreglar. Están en manos de la Justicia", expresó la funcionaria. El presidente Javier Milei respaldó a su hermana con la frase "Palabras de El Jefe".

A las apreciaciones de Karina Milei se sumó el ministro de Justicia, Juan Pablo Mahiques, quien sostuvo que "corresponde recordar que en la Argentina el debido proceso y la independencia judicial se encuentran garantizados por normas de jerarquía constitucional y por tratados internacionales de derechos humanos".

"Este Gobierno respeta estrictamente esos principios institucionales y ha puesto —y seguirá poniendo— toda la información necesaria a disposición de la Justicia para colaborar con las investigaciones. Como siempre, esperamos que, de existir delitos, se investigue con seriedad y se juzgue a los responsables conforme a derecho", expresó.

Dalbón había dicho que la causa por presunta evasión en la AFA es "política" y afirmó que se resolvería con la propia Karina Milei.

La causa

Toviggino reclamó ayer ser sobreseído por inexistencia de delito, al ser indagado ayer en la causa por presunta retención indebida de aportes calculada en la menos 19.000 millones de pesos. "La denuncia de ARCA, y la imputación formulada en este proceso, es un ejemplo latente de una persecución penal arbitraria e irrazonable", advirtió el dirigente del fútbol en el escrito entregado al juez en lo penal económico Diego Amarante. En la causa también está acusado el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, citado para hoy a las 11.