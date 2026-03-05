Juan Mahiques asumirá como nuevo ministro de Justicia

El presidente Javier Milei designó a Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia, en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona, quien dejará el cargo tras más de dos años al frente de la cartera. La asunción está prevista para hoy, a las 12, en la Casa Rosada.

Hasta ahora fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, Mahiques expresó su agradecimiento al mandatario por la designación y aseguró que asume el cargo con la convicción de que "sin Justicia no hay futuro posible".

"Agradezco al Presidente Javier Milei por la confianza para asumir esta responsabilidad. Su liderazgo ha sido claro al marcar el camino: sin justicia no hay futuro posible", escribió el funcionario en X.

En ese marco, sostuvo que el país necesita "instituciones que funcionen con arreglo al Estado de Derecho y un sistema jurídico con reglas claras y estables que reconstruya la confianza pública, brinde seguridad real y un marco previsible para quien cumple la ley".

El flamante ministro también agradeció el apoyo de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a quien definió como una figura clave en la conducción política del Gobierno. Además, destacó la gestión de su antecesor: "Reconozco la labor de Mariano Cúneo Libarona, quien se ocupó de la primera etapa de transformación que debemos consolidar con responsabilidad y firmeza".

La trayectoria de Mahiques

Juan Mahiques es abogado y hasta ahora se desempeñaba como fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su trayectoria está vinculada al ámbito judicial y a la gestión pública.

En el pasado fue subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri. También integró el Consejo de la Magistratura de la Nación, organismo encargado de la selección y control de jueces federales.

Su carrera se desarrolló principalmente en el ámbito del derecho penal y la administración de justicia. En la Ciudad de Buenos Aires ocupó cargos vinculados al Ministerio Público Fiscal.

Fortalecer la relaciones

Dentro del Gobierno libertario, su llegada al Ministerio de Justicia se interpreta como un intento de fortalecer la relación con sectores del Poder Judicial y avanzar en reformas institucionales vinculadas al funcionamiento del sistema judicial.

El cambio en el Ministerio de Justicia se produjo luego de que Mariano Cúneo Libarona dejara el cargo tras haber intentado renunciar en varias oportunidades. La decisión se terminó de definir tras una reunión con el presidente Milei. El ahora exministro aseguró que su salida se dio en un clima de "cordialidad y afecto" con el jefe de Estado y sostuvo que considera cumplida una etapa en la gestión.