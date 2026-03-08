La propuesta de Pichetto para "modernizar" el PJ

Tras una década coqueteando con la centroderecha, en un periplo que lo llevó a ser nada menos que candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, el diputado nacional de Encuentro Federal, Miguel Pichetto, se propuso desandar el camino de regreso al peronismo, convencido de que nada bueno puede surgir del Gobierno libertario, y que la remanida y tantas veces fracasada receta de la "avenida del medio" es una causa perdida. Lo extraño del caso es luego de haber sido funcional a los armados que enfrentaron al peronismo en cada una de las elecciones desde el 2017 a la fecha, ahora decide volver al PJ, pero no con el caballo cansado sino pretendiendo moldear al peronismo a su propia medida, bajos sus propios términos.

Pichetto lo llama un "frente de centro nacional" basado en un "capitalismo productivo", alejado del "esquema viejo de intervencionismo y Estado presente". El peronismo, camaleónico como pocos movimientos políticos en la historia latinoamericana, ya se vistió con esas pieles en tiempos de Eduardo Duhalde. No hay nada "moderno" en la propuesta del veterano diputado.

No obstante, viniendo desde afuera tras largos años de exilio voluntario, Pichetto busca reescribir y darle un sentido "modernizador" a un peronismo cuya conducción le confirió desde el 2003 a la fecha una impronta estatalista, de fuerte intervención fiscal y expansión del consumo, agenda hiper progresista, apertura migratoria, políticas sociales amplias y articulación con los movimientos populares.

Tras el acto que compartió con Guillermo Moreno y luego de votar en contra de la reforma laboral de Javier Milei, Cristina Kirchner lo invitó a una reunión en su domicilio de San José 1111, donde ella cumple la pena de prisión, para intercambiar impresiones de la actualidad política.

Allí, quien fuera el jefe de bloque del Senado durante toda la "Década Ganada" (2003-2015) le propuso a la ex presidenta confluir en una gran frente nacional con características parecidas "a lo que construyó Lula para enfrentar a (Jair) Bolsonaro" en Brasil. Al referirse al contenido de esa charla, el legislador dijo que "se habló del presente y del futuro, no del pasado". "El peronismo necesita una propuesta capitalista, productiva, por el centro, que de previsibilidad y garantías a los inversores y los agentes económicos. Por ejemplo, no se pueden impulsar ideas peligrosas que impliquen que en un solo movimiento un dólar que vale 1.500 pase a valer 3.000", resaltó.

En el Movimiento Derecho al Futuro, referenciado en el gobernador Axel Kicillof, las posturas van desde la indiferencia hasta el rechazo absoluto. Tiene sentido: Pichetto es un feroz crítico de Kicillof.

En la izquierda del peronismo se ubica Patria Grande, la fuerza liderada por Juan Grabois, quien ha mantenido fuertes discusiones mediáticas y públicas con Pichetto, un acérrimo crítico del rol de los movimientos sociales en la Argentina. Desde este espacio expresan profunda desconfianza hacia el diputado del interbloque Unidos.

Hay cierto rechazo a su figura

"Si Pichetto se arrepintió de abrazar al macrismo y de jugar con Milei como lo hizo en los primeros años, y quiere venir al encuentro de la Fuerza Patria, nosotros no le cerramos la puerta a nadie, pero no creo que esa coalición se ordene alrededor de las ideas que él viene expresando, dista mucho de eso", le advirtieron en Patria Grande.