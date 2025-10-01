Argentina vs. Australia EN VIVO en el Mundial 20: la Selección gana desde el arranque y va por el pasaje a octavos

La Selección argentina se enfrenta este miércoles con su par de Australia, por la segunda fecha del Grupo D del Mundial de Sub 20, con el objetivo de conseguir un triunfo que la deje con un pie y medio en los octavos de final. Alejo Sarco, a los 2 minutos, marcó el gol del combinado albiceleste.

El combinado australiano había igualado a los 36' pero el VAR anuló el tanto por una falta previa.

El encuentro, que se lleva a cabo en el estadio Elías Figueroa Brander de la ciudad de Valparaíso, se juega desde las 20 y se puede ver a través de Telefe y DSports. El árbitro designado fue el español José María Sánchez Martínez.

La Selección argentina, que es dirigida por Diego Placente, llega a este encuentro luego del trabajado triunfo por 3-1 ante Cuba, donde jugó gran parte del partido con uno menos por la expulsión del defensor Santiago Fernández.

Pese al hecho de estar durante casi todo el encuentro con uno menos, la “Albiceleste” pudo cerrar el partido con un resultado muy positivo a su favor, que la deja en una buena posición de cara a las posibilidades de terminar en las primeras posiciones del grupo.

Sarco, la figura ante Cuba

La gran estrella de dicho cruce fue el delantero Alejo Sarco, quien se despachó con un doblete. Primero abrió el marcador apenas comenzó el partido, mientras que sobre el cierre de la primera mitad estiró la ventaja con un buen cabezazo. Por su parte, Ian Subiabre liquidó el encuentro a los 90 minutos con un potente remate al primer palo.

En caso de conseguir un nuevo triunfo, la Selección argentina quedará prácticamente clasificada a los octavos de final, instancia a la que clasifican los dos mejores de cada grupo y los cuatro mejores terceros.

Australia, por su parte, cayó en el debut 1-0 ante Italia, que se impuso gracias al gol de penal del mediocampista Mattia Mannini a los 10 minutos de juego.

Este miércoles estará cargado de actividad, ya que también jugarán España – México e Italia – Cuba a las 17, mientras que a las 20 también se enfrentarán Brasil y Marruecos.