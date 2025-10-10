El tierno saludo de Pedro Rosemblat a Lali por su cumpleaños

El amor entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat sigue más fuerte que nunca, y en el día del cumpleaños 34 de la cantante, el periodista le dedicó un mensaje muy tierno en sus historias de Instagram.

Desde sus redes sociales, Pedro compartió dos postales muy distintas pero igual de conmovedoras. En la primera, se los ve besándose en la playa, con un mensaje contundente: “Te amo”, escribió Rosemblat, arrobando a la artista.

Pero el gesto más dulce llegó minutos después, cuando el conductor de Somos Gelatina subió una segunda historia: una foto de Lali sonriendo con un gatito en brazos, en la cual manifestó: “En casa o trabajando, con amigos, gatos o extraños: siempre alrededor tuyo se arma una familia. Feliz cumpleaños, Mariana”.

La cantante, que atraviesa un gran momento profesional tras el éxito de su gira y su participación en diversos proyectos internacionales, encontró en Pedro un compañero que la acompaña y la impulsa.

Desde que oficializaron su romance, Lali y Pedro se convirtieron en una de las duplas más queridas del espectáculo argentino. Ella,