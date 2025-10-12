Triple crimen en Florencio Varela: los detenidos estuvieron en la escena

A tres semanas del triple crimen en Florencio Varela que conmocionó a todo el país, la investigación avanza con giros que parecen sacados de una serie policial. Según confirmó el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, los nueve implicados -entre ellos tres prófugos con pedido de captura internacional- fueron ubicados en la escena del crimen mediante cámaras, testimonios y registros telefónicos.

En diálogo con Lorena Maciel en su programa radial Futuro Imperfecto, Alonso detalló que los prófugos, conocidos como "el Loco David" (también apodado "el Tarta"), Alex -pareja de Florencia, una de las víctimas- y Manuel Valverde Rodríguez, tío de "Pequeño J", fueron captados en distintas imágenes en el lugar donde las tres jóvenes fueron asesinadas.

"Se los ubica en la escena del crimen en Florencio Varela. Este es un dato muy importante porque le da una solvencia de evidencia a la causa, fundamental para avanzar con las condenas", sostuvo el ministro.

El recorrido antes y después de los homicidios

La reconstrucción del caso, realizada junto a la Policía de la Ciudad, permitió seguir el recorrido de dos vehículos antes y después del homicidio. El análisis de las cámaras y de las antenas de telefonía celular reveló que los teléfonos de las víctimas se apagaron en Barracas, al mismo tiempo que los autos implicados ingresaban al barrio 21-24. Los investigadores creen que los prófugos están en Perú.

"Alex tiene un pedido de captura internacional desde 2012. Estuvo preso en Argentina y quedó libre durante la pandemia. En Perú tenía cargos importantes y una familia que todavía reside allí", explicó Alonso.

Un punto escalofriantes es la existencia de una transmisión en vivo del crimen, confirmada por una de las detenidas. Según ella, el asesinato de las tres jóvenes habría sido grabado y también emitido por streaming para que otros miembros de la organización, radicados en el exterior, lo presenciaran en tiempo real.