Juicio por Jimena Salas: declararon testigos de identidad reservada

La Unidad Fiscal, integrada por los fiscales penales Mónica Poma, Leandro Flores y Gabriel González, representa al Ministerio Público Fiscal, en la audiencia de debate contra Adrián Guillermo y Carlos Damián Saavedra, como coautores del delito de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa, por el concurso premeditado de dos o más personas, y femicidio, en perjuicio de Jimena Beatriz Salas.

Este lunes 13, al reanudarse la audiencia, se recibió la declaración de testigos de identidad reservada, la cual se realizó sin la presencia del público.

La última testigo fue una psicóloga particular, quien al momento del hecho, asistía a una de las hijas de la víctima, y expuso lo que la niña le relató durante sus encuentros respecto a lo vivido el 27 de enero de 2017.

Al finalizar, el Tribunal, integrado por los jueces José Luis Riera, Mónica Faber y Maximiliano Troyano, dispuso un cuarto intermedio hasta este martes 14 a las 8.30 para continuar con la ronda de testimoniales.