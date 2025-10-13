¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
26°
13 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Ente Regulador de Gas y Electricidad
Flor Peña
Mundial de Qatar
Naturgy
caída en la venta de carne
Combate de Manchalá
Ente Regulador de Gas y Electricidad
Flor Peña
Mundial de Qatar
Naturgy
caída en la venta de carne
Combate de Manchalá

DÓLAR OFICIAL

$1370.00

DÓLAR BLUE

$1405.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Juicio por Jimena Salas: declararon testigos de identidad reservada

Durante la jornada de este lunes 13, prestaron declaración seis testigos, quienes aportaron información sobre los imputados durante la investigación, pero decidieron reservar su identidad.
Lunes, 13 de octubre de 2025 13:49
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La Unidad Fiscal, integrada por los fiscales penales Mónica Poma, Leandro Flores y Gabriel González, representa al Ministerio Público Fiscal, en la audiencia de debate contra Adrián Guillermo y Carlos Damián Saavedra, como coautores del delito de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa, por el concurso premeditado de dos o más personas, y femicidio, en perjuicio de Jimena Beatriz Salas.

Este lunes 13, al reanudarse la audiencia, se recibió la declaración de testigos de identidad reservada, la cual se realizó sin la presencia del público.

La última testigo fue una psicóloga particular, quien al momento del hecho, asistía a una de las hijas de la víctima, y expuso lo que la niña le relató durante sus encuentros respecto a lo vivido el 27 de enero de 2017.

Al finalizar, el Tribunal, integrado por los jueces José Luis Riera, Mónica Faber y Maximiliano Troyano, dispuso un cuarto intermedio hasta este martes 14 a las 8.30 para continuar con la ronda de testimoniales.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD