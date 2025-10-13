Milei celebró la liberación de rehenes y agradeció a Trump su "extraordinario liderazgo"

El presidente Javier Milei agradeció a Donald Trump, por "su extraordinario liderazgo y su coraje para poner fin a la guerra" en Gaza y celebró la liberación de los tres rehenes argentinos secuestrados por el grupo Hamas, Eitan Horn y los hermanos Ariel y David Cunio.

"Mi más profunda admiración y gratitud al presidente Donald Trump por su extraordinario liderazgo y su coraje para poner fin a la guerra, logrando además la liberación de todos los rehenes, entre ellos tres argentinos -Eitan Horn, Ariel y David Cunio-", publicó Milei en su cuenta de la red social X.

En un comunicado publicado por la Oficina del Presidente de la Nación, Milei rindió "honor a la valentía y resiliencia de los rehenes que lograron sobrevivir a un cautiverio tan inhumano como prolongado" y celebró, en nombre de Argentina, "que tras dos años las partes finalmente hayan podido alcanzar un acuerdo para pacificar la Franja de Gaza".

Los tres ciudadanos argentinos son parte del contingente de 20 secuestrados que recuperaron la libertad este lunes a partir del inicio del pacto entre el Gobierno de Israel y Hamás para cesar las hostilidades en Gaza a partir de un intercambio de prisioneros, que implica la liberación de 1.968 presos palestinos.

El secuestro de los argentinos

David Cunio fue secuestrado junto a sus hijas mellizas de 3 años, Yuli y Emma, y su esposa Sharon Aloni Cunio, que habían sido liberadas en un intercambio previo.

Ariel Cunio fue tomado como rehén junto a su pareja Arbel Yehud, liberada en febrero de 2025, mientras que Horn había sido raptado por Hamás junto a su hermano lair, quien recuperó la libertad este año.

"Gracias, presidente Trump. Su compromiso con la vida, la libertad y la paz ha devuelto esperanza al mundo. Es un honor considerarlo no sólo un aliado en la defensa de esos valores, sino también un querido amigo y un ejemplo de liderazgo que inspira a todos los que creemos en la libertad", agregó Milei en su publicación, en la previa a su llegada a Washington este martes, para reunirse con el mandatario estadounidense en la Casa Blanca.

"También aguardamos con esperanza la pronta restitución del cuerpo de Lior Rudaeff, para que su familia pueda despedirlo en paz", agregó Milei, en referencia a otro rehén argentino, fallecido en Gaza tras ser raptado durante el ataque de Hamás en territorio israelí el 7 de octubre de 2023.