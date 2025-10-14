¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

12°
14 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
"Salteños en la historia"
caso cordeyro
Remises y taxis
Agencia Provincial Salta Deportes
elecciones de octubre
Servicio de Emergencia Samec
caída en la venta de carne
Círculo Médico de Salta
Pyme
Salta

Finde largo: el Samec tuvo casi 400 intervenciones

Siniestros, heridas con arma blanca y patologías respiratorias.
Martes, 14 de octubre de 2025 02:10
Movido el trabajo del Samec el fin de semana.
El Sistema de Emergencias Médicas para Accidentes y Catástrofes (SAMEC) y los principales hospitales de la provincia registraron una intensa actividad durante el fin de semana largo, con cientos de atenciones por accidentes de tránsito, heridas, patologías respiratorias y partos.

Entre las 7 del jueves 9 y las 7 del lunes 13 de octubre, el SAMEC realizó 396 intervenciones prehospitalarias, siendo las emergencias más frecuentes heridas por arma blanca, siniestros viales, pérdidas de conocimiento y asistencia en eventos masivos. Además, se concretaron dos vuelos sanitarios: uno desde Tartagal hacia Salta, y otro desde Orán, trasladando a una mujer de 35 años y a un bebé de 10 días que requerían atención especializada.

Materno Infantil

El Hospital Público Materno Infantil reportó una gran demanda entre las 20 del jueves y las 9 del lunes. En total, 1.360 pacientes fueron atendidos en las guardias de adultos y pediatría. En adultos se recibieron 372 pacientes, de los cuales 53 fueron hospitalizados. Se destacaron 146 consultas ginecológicas, 101 obstétricas y 60 de clínica médica.

En la guardia pediátrica ingresaron 988 niños y niñas, con 58 hospitalizaciones. Las principales causas fueron 255 cuadros respiratorios, 110 gastroenteritis, 130 traumatismos, 5 accidentes de tránsito, 5 quemaduras y 8 mordeduras de perro. Además, se registraron 31 nacimientos, 18 varones y 13 mujeres.

San Bernardo

El hospital de emergencias de la capital salteña atendió 1.108 consultas por guardia, de las cuales 946 fueron ambulatorias y 225 requirieron internación. Entre los casos más graves se contabilizaron 101 personas accidentadas, con 47 siniestros viales: 38 motociclistas, 6 ciclistas y 3 automovilistas. También se recibieron 61 pacientes derivados de otros centros de salud.

En el Papa Francisco se registraron 424 atenciones, de las cuales 400 fueron ambulatorias.

 

