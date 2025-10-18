Tras su breve paso por Santiago del Estero, Javier Milei ya está en Tucumán para el acto de campaña

A una semana para las elecciones del 26 de octubre, Javier Milei arribó a Tucumán por segunda vez desde que fue elegido Presidente, aunque en esta ocasión es en el marco de la campaña electoral, tras su actividad en Santiago del Estero.

El mandatario llegó con la tarea de apuntalar a los candidatos de La Libertad Avanza en Tucumán, encabezados por Federico Pelli y Soledad Molinuevo, luego del faltazo a los actos por el Día Independencia del pasado 9 de Julio, cuando decidió no celebrar la fecha patria más importante del país y los argentinos.

Milei también está acompañado por su hermana Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, y el ministro del Interior, Lisandro Catalán, que invitó a los tucumanos al acto que se realizará en Yerba Buena, más precisamente en avenida Aconquija y su cruce con Lobo de la Vega.

Tucumán renueva cuatro bancas de diputados nacionales el próximo domingo. Según algunos sondeos, el peronismo tucumano podría alcanzar tres bancas, mientras que en el seno de LLA señalan que podría obtener una.

Seguridad garantizada

El gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo, habló este viernes sobre la llegada del presidente Milei a Tucumán y aseguró que los equipos de Protocolo de la Presidencia y de la Provincia mantuvieron una comunicación para anticipar el arribo del jefe de Estado.

“Tuvimos una comunicación entre la parte de Protocolo de Presidencia y Protocolo de la Provincia de Tucumán, en la que se avisó que el Presidente estaría visitando mañana la provincia”, explicó.

En ese sentido, señaló que el Gobierno provincial aguardaba aún la confirmación oficial de la convocatoria. “Por supuesto que oficialmente vamos a esperar la convocatoria que nos puedan hacer para colaborar con la seguridad, con la que no hay duda que contará el mandatario nacional”, indicó.

Jaldo destacó la disposición institucional de la Provincia para garantizar el normal desarrollo de la actividad presidencial. “Queremos que el presidente venga y desarrolle su tarea con su espacio político y candidatos, y pueda regresar tranquilamente a Capital Federal”, manifestó.

Finalmente, subrayó el carácter institucional que rige la relación con el Gobierno nacional. “Le daremos toda la seguridad que un presidente, al margen del espacio político, requiere, porque hay que cuidarlo y respetar su investidura”, afirmó Jaldo, y destacó la importancia de mantener la colaboración entre los distintos niveles del Estado en un marco de respeto institucional.