Luna llena en Salta: feria holística con oráculos, rituales y terapias alternativas en plaza España

La jornada, única en su tipo en Salta, ofrecerá actividades abiertas al público vinculadas a las terapias alternativas y complementarias. Desde las 14 horas se podrán experimentar sesiones de Reiki Usui y Cuántico, Barras de Access, vibroacústica, masajes y yoga. Las propuestas serán gratuitas, con la modalidad de “aportes amorosos”.

El evento fue declarado de interés municipal por el Concejo Deliberante a través de la Resolución N° 607 en octubre de 2024, lo que consolidó su relevancia dentro de la agenda cultural y comunitaria de la ciudad.

Una experiencia integral

La feria reunirá a chamanes, magos, brujas, facilitadores, centros de terapias alternativas, escuelas holísticas, artesanos y productores de medicina y cosmética natural. Además, habrá stands con productos energéticos, artesanías y propuestas expansivas para el bienestar físico y espiritual.

En paralelo, el espacio contará con un patio de comidas y foodtrucks, generando un ambiente de convivencia y disfrute que se complementará con música en vivo.

Energías renovadas

El organizador Javier Verón destacó que la edición de este año coincide con un momento propicio para transmutar energías en tiempos de estrés. “Es una oportunidad para renovar el cuerpo, la mente y el alma, y conectarse con la comunidad holística en un clima de amor y luz”, señaló.