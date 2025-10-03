Este domingo se realiza la feria Emprende Sur en barrio El Tribuno

La Municipalidad de Salta, a través de la Secretaría de Gobierno, convoca a los vecinos a sumarse a la feria “Emprende Sur”, que tendrá lugar este domingo 5 de octubre de 9 a 18 en el SUM de barrio El Tribuno, ubicado en avenida Roberto Romero 3051.

Durante la jornada se podrá recorrer diferentes stands de emprendedores y artesanos locales, quienes expondrán sus productos como parte de una iniciativa que busca fomentar la economía familiar y dar visibilidad al trabajo de los emprendedores de la zona sur.

Además de la propuesta comercial, la feria se plantea como un espacio para toda la familia. Habrá música en vivo, juegos y múltiples sorpresas, generando un ambiente de encuentro comunitario y recreativo.

De esta manera, la Municipalidad continúa acompañando y promoviendo el desarrollo de los emprendedores locales, fortaleciendo la red de economía popular y ofreciendo a los vecinos una opción para disfrutar el fin de semana en familia.