Colapinto quedó incómodo en Singapur: “no tengo feeling con el auto”

El inicio del Gran Premio de Singapur no fue el esperado para Franco Colapinto. El bonaerense de Pilar, que corre con la escudería Alpine, reconoció sentirse "bastante inconsistente” y sin “feeling con el auto” luego de finalizar anteúltimo en las dos primeras tandas de prácticas libres disputadas en el circuito urbano de Marina Bay, escenario de la fecha 18 de la temporada de Fórmula 1.

“Me está costando un poco encontrar la estabilidad en la entrada de las curvas, lo que hace que el auto sea muy impredecible. En un circuito como este, complica mucho”, explicó el joven argentino tras bajarse del monoplaza. La falta de confianza, según detalló, lo llevó a tener un rendimiento irregular: “Hoy fui inconsistente, difícil de poner una vuelta junta. Habrá que trabajar para mañana y volver mejor”.

El calor y la humedad, que siempre son protagonistas en Singapur, también influyeron en la jornada. La FIA autorizó el uso de trajes refrigerantes, pero Colapinto decidió no emplearlos: “Es una elección personal. Yo no lo usé y no lo voy a usar más el fin de semana”.

Pese al mal arranque, Colapinto tendrá revancha este sábado: desde las 6.30 de la mañana (hora argentina) disputará la tercera práctica libre, y a las 10.00 saldrá a pista para la clasificación, en la que intentará dar un salto de calidad de cara a la carrera del domingo, programada para las 9.00.

El argentino sabe que el desafío es enorme. El Marina Bay Street Circuit, uno de los más exigentes del calendario, suele poner a prueba no solo la velocidad de los autos, sino también la concentración y la resistencia física de los pilotos.