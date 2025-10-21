VIDEO. Brutal ataque en Orán: detuvieron a tres sospechosos por la golpiza a un joven a la salida de un boliche

Tres sospechosos fueron detenidos en Orán por su presunta participación en la brutal agresión que dejó en coma a un adolescente de 17 años, atacado a la salida del boliche Set durante la madrugada del domingo.

Los implicados se presentaron de manera espontánea este martes, acompañados por un abogado particular, y quedaron formalmente detenidos tras la orden del Juzgado de Garantías. La Fiscalía Penal N°1 de Orán, a cargo de Daniela Murúa, fijó la audiencia de imputación para este miércoles, luego del control de legalidad.

Hay videos de la brutalidad

El hecho ocurrió en inmediaciones de calles Bolivia y Bustamante, cuando el joven salía del local bailable. En los videos que circulan en redes y ya fueron incorporados al expediente, se observa cómo uno de los agresores lo golpea por la espalda, provocando que caiga pesadamente al suelo. El impacto le causó un traumatismo de cráneo que lo dejó inconsciente.

“Mi hijo no peleó, lo atacaron a traición. Se cayó y empezó a convulsionar. Si no fuera por una médica que pasaba por el lugar, no estaría vivo”, relató con angustia su madre, Elizabeth, quien aseguró que los agresores son jugadores del club Aviación.

El diagnóstico es aún reservado

El adolescente permanece internado en terapia intensiva del Hospital San Vicente de Paul, entubado y sedado, con diagnóstico reservado. “Tiene sangre en la cabeza y un coágulo cerebral. Cada 24 horas le hacen tomografías para ver cómo evoluciona”, explicó la mujer.

La familia, que ya realizó la denuncia policial, pidió justicia y colaboración de testigos: “Queremos que se sepa la verdad. No puede ser que un chico salga a divertirse y termine peleando por su vida”.

“A mi hijo lo atacaron como a Fernando Báez Sosa"

La investigación incluye el análisis de cámaras de seguridad del boliche y de la zona, además de declaraciones testimoniales y peritajes de los videos del ataque. En el lugar trabajó personal del SAMEC e Infantería, que asistió al joven y dispersó a los involucrados.

Mientras el adolescente continúa en estado crítico, Orán se mantiene conmovida por la violencia del hecho. Vecinos y amigos organizaron una vigilia frente al hospital para acompañar a la familia. “A mi hijo lo atacaron como a Fernando Báez Sosa. Fue un acto de cobardía total”, expresó su madre.