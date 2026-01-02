PUBLICIDAD

30°
2 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
crimen
reforma de la SIDE
multas
principio de incendio en el Registro Civil
crecida del pilcomayo
Valles Calchaquies
Policiales

VIDEO. Violencia en Metán: brutal enfrentamiento entre jóvenes en el primer día del año

Se viralizaron imágenes de cuatro muchachos golpeando y pateando a un joven de 19 años, que fue llevado al hospital de la ciudad del sur de la provincia.
Viernes, 02 de enero de 2026 15:11
Momento en que se agarran a píñas. Captura de video
En Metán generó alarma y gran preocupación un brutal enfrentamiento entre jóvenes ocurrido a la mañana en el primer día del año 2026, en la intersección de las calles Tucumán y 20 de Febrero. Los incidentes se iniciaron a alrededor de las 6.30 y los videos registrados en ese momento ya son virales.

 

 

En uno de ellos se observa a jóvenes peleando cerca de la playa de una estación de servicio. Luego cuatro muchachos comenzaron a agredir a uno de ellos hasta hacerlo caer y uno de los violentos le dio una patada en la cara. Luego los incidentes continuaron muy cerca de allí con golpes entre varios chicos y mujeres jovencitas tratando de separarlos.

No hubo denuncias

El Tribuno confirmó que hubo varios jóvenes lesionados y heridos, pero no se registró ninguna denuncia al respecto en la Comisaría 1 de Metán.

Varios llamados alertaron al 911 sobre lo que estaba ocurriendo en la zona, a las 6.30 en el primer día de 2026, por lo que una patrulla policial se dirigió a la esquina de las calles Maipú y Tucumán, donde hay un monumento que recuerda a Güemes, y donde también hubo golpes y corridas.

Los efectivos encontraron en el sector a un joven de 19 años que había sufrido lesiones en la nariz y en la frente por una pelea con otros jóvenes, sobre los cuales no aportó datos a los investigadores. Luego el muchacho fue trasladado en una ambulancia al hospital Del Carmen.

