Urtubey: "En Salta, somos la única lista que puede frenar el ajuste de Milei"

En el tramo final de la campaña, Juan Manuel Urtubey convocó a una conferencia de prensa en el Hotel Presidente. Estuvo junto a Emiliano Estrada, Nora Giménez y Mercedes Figueroa

El exgobernador se paró como el único que puede "frenar el ajuste de Milei". A estas 4 palabras las repitió en toda la conferencia y las complementó como el portador de las herramientas para realizar el trabajo.

"A los problemas de los salteños lo resolvemos si frenamos el ajuste de Milei, si paramos la agenda del gobierno nacional que tiene en términos de los derechos del trabajo, los derechos provisionales; que es la segunda fase del ajuste. O si construimos una Argentina desde la dignidad, desde la justicia social y fundamentalmente desde la mínima humanidad que lamentablemente este Gobierno demostró que no tiene", dijo en la apertura Urtubey.

En el argumento, Urtubey asegura que el ajuste solo cierra con restricción a las libertades, con proscripciones y con violencia del Estado, que se está viendo en todos los niveles.

"Nosotros sabemos que, desde La Quiaca hasta Ushuaia, el peronismo, a través de Fuerza Patria, es la única expresión que puede tener realmente esa fuerza, por eso es que estamos planteando que tanto en diputados como en senadores necesitamos evitar que el gobierno de Millet tenga una mayoría en el Congreso. Lamentablemente seguimos viendo cómo el gobierno nacional reprime a los jubilados", declaró.

Ahora bien, Urtubey posiciona a la lista 503 "Fuerza Patria" como la única opción, en la provincia, para frenar las reformas que tienen pensadas en el Gobierno Nacional. Y ahí es cuando dice que su rival indirecto son los candidatos del oficialismo provincial.

"Desde el oficialismo nacional, otros como aliados del gobierno provincial, ya sabemos cómo han votado cada una de las normas, y quien encabeza la lista de Primero los Salteños fue funcionaria de Millei hasta hace muy poquito; (Royón) es una de las protagonistas del ajuste que tanto castigó a los salteños y a los argentinos. Fuerza Patria es la única fuerza que puede parar el ajuste de Millei", dijo Urtubey.

Leguleyo, conocedor de las tinterilladas y de las trapisondas mediáticas, el exgobernador fue dejando títulos como el Hilo de Ariadna. "Hay algunos salteños que están vendidos a Millei, como el gobierno provincial". "Al final del camino, tanto el gobierno nacional como el provincial son dos caras de la misma moneda". "Una es la oficial y la otra es la blue, pero al final es lo mismo. Orozco es Millei y Royón es Millei". "Hay 60 intendentes que trabajan para el gobierno provincial, que trabajan para el gobierno nacional".

Cuando denuncié la sociedad de Sáenz con Milei, sufrí un atentado. Cinco días después, la Fiscalía resolvió que no había pasado nada. Sin ir al lugar, sin investigar, sin pruebas. Soy abogado y nunca vi una cosa igual. El nivel de impunidad con el que se manejan es alarmante"

En el final, en el mensaje a los votantes, no habló para todos los salteños. Le apuntó a los que votan al oficialismo provincial; nunca lo tuvo en boca a al "Oso" Leavi. "Lo único que nosotros queremos es decirle a la gente que sea libre, que sepa que cuando vote no hay nadie que lo controla, que no están obligados a poner su ponchito en el WhatsApp. Que no están obligados, siendo empleados administrativos, a salir a repartir folletos de un partido político; que todas esas prácticas son antidemocráticas, y que hay un momento que terminan. Que es desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde del domingo somos todos plenamente libres. Ahí la gente puede expresarse con libertad. Y puede apoyar si realmente cree que hay que seguir con el ajuste de Milei, o puede apoyar a Fuerza Patria si cree que nosotros podemos y debemos de parar este ajuste", dijo Urtubey.

Sobre Cristina

A días de las elecciones legislativas nacionales, Cristina Fernández de Kirchner brindó su apoyo público a Juan Manuel Urtubey como candidato a senador por Fuerza Patria; y a Emiliano Estrada como diputado. A través de un audio, la presidenta del Partido Justicialista nacional llamó a votar por el espacio de exgobernador, al que definió como “la verdadera oposición” al gobierno de Javier Milei.

Era la pregunta obligada de los trabajadores de prensa. "Ella, igual que nosotros, cree que en cada una de las provincias argentinas nosotros tenemos que expresarnos y garantizar que la gente se exprese con libertad para parar este ajuste. Somos todos conscientes que acá estamos jugando no solo la humanidad en términos de una gestión de gobierno, también estamos jugando la dignidad y la soberanía política de la Argentina, de un gobierno arrodillado al gobierno de Estados Unidos como nunca pasó en la historia de los 200 y pico de años en la Argentina", dijo Urtubey.

Proyectos

Sobre las propuestas que quiere llevar al Congreso de la Nación, Urtubey dijo que "el primer proyecto que tenemos que hacer es parar el ajuste porque vos no podés meter un parche en un modelo económico que te castiga la producción, que te castiga el federalismo. Hay que discutir federalismo económico en la Argentina, qué significa eso, no solamente discutir cuánta plata maneja el presidente, el gobernador, el intendente, es qué condiciones hay para que determinadas regiones de la Argentina puedan ser más productivas, cuál es la política tributaria en ese sentido", dijo.

Habló sobre el norte de la provincia, específicamente del Departamento Orán, y sobre la necesidad de salir de la criminalización de los trabajadores de frontera. "Hay que empezar a avanzar en respuestas concretas a problemas concretos que tenemos y dejarse de grandes discursos o de shows mediáticos. Hacer 200 metros de alambrado olímpico para resolver el problema del narcotráfico no se lo cree nadie", concluyó.