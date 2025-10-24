River vs. Independiente Rivadavia, EN VIVO: arrancó el segundo tiempo en Córdoba, por la semifinal de la Copa Argentina

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

River Plate iguala sin goles frente a Independiente de Rivadavia de Mendoza por la semifinal de la Copa Argentina.

El primer tiempo finalizó bajo una intensa lluvia. Ninguno de los equipos pudo abrir el marcador, aunque el millonario estuvo más cerca generando peligro y con ocasiones claras para marcar a partir del desequilibrio de Juanfer Quintero.

River llega a este compromiso después de un contundente triunfo por 1-0 ante Racing Club. La “Lepra” mendocina viene de una victoria por 3-1 frente a Tigre.

El ganador de este duelo se medirá ante Argentinos Juniors para definir al próximo campeón del certamen más federal de todo el país.

Partido en desarrollo...

Minuto a minuto de River vs. Independiente Rivadavia