Provincia, en el centro de la batalla: se renuevan 35 bancas

La Provincia de Buenos Aires será el epicentro de la disputa en las elecciones legislativas nacionales, ya que los bonaerenses irán a las urnas para decidir quiénes ocuparán las 35 bancas que se renuevan en la Cámara de Diputados.

Estos comicios provinciales tendrán la particularidad de que se llevarán a cabo por primera vez con la boleta única de papel (BUP). La Provincia solo renueva la representación en Diputados y los cargos en esa cámara se van a disputar entre 18 listas, lo que da cuenta de la marcada fragmentación política que sufre el territorio más densamente poblado del país.

Entre las alianzas que los votantes podrán elegir figura Fuerza Patria (FP), el espacio con el que el peronismo bonaerense logró abroquelarse para competir en unidad en el histórico bastión justicialista. La lista del frente peronista y aliados la encabeza Jorge Taiana, quien estará acompañado por Jimena López, Juan Grabois, Vanesa Siley y Sergio Palazzo.

La Libertad Avanza (LLA), por su parte, sufrió un duro traspié durante la campaña por la renuncia del diputado nacional en uso de licencia José Luis Espert como primer candidato. Espert tuvo que bajar su candidatura por haber recibido US$200 mil del empresario Federico "Fred" Machado, quien está acusado de narcotráfico en una causa que se tramita en EEUU.

Por ello, el primer lugar en la lista libertaria quedó en manos del referente del PRO, Diego Santilli. Sin embargo, a la hora de ir a las urnas, los bonaerenses seguirán viendo la imagen de Espert, ya que la Cámara Nacional Electoral no hizo lugar al pedido de LLA de reimprimir las boletas. Santilli estará acompañado de la exvedette Karen Reichardt.

Más candidatos en la BUP

En la boleta única, los bonaerenses podrán encontrar la lista de Provincia Unidas, que encabeza el exministro del Interior, Florencio Randazzo. Además tendrán la posibilidad de votar por la alianza Potencia, cuya primera candidata es María Eugenia Talerico. También podrán optar por el Frente de Izquierda con Nicolás del Caño como primera figura o por la Coalición Cívica con Juan Manuel López, entre otras alianzas.