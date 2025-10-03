Ultimátum de Donald Trump a Hamas: le dio plazo hasta el domingo para que acepte plan de paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que Hamas tiene hasta el próximo domingo 5 de octubre a las 19 (hora argentina) para aceptar el plan de paz que el mandatario republicano propuso para la Franja de Gaza. Si esto no ocurre, advirtió que “se desatará un infierno como nunca antes se ha visto” contra el grupo islamista palestino.

Un plan de 20 puntos con supervisión de Trump y Blair

Trump presentó el lunes un plan de 20 puntos que habría sido aceptado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y que propone el fin inmediato de la guerra, la liberación de los rehenes que están en manos de Hamás -grupo considerado terrorista por la UE- y la formación de un gobierno de transición para Gaza que estaría supervisado por el mismo Trump y el ex primer ministro británico Tony Blair.

El ultimátum en Truth Social: “Última oportunidad”

“Se debe llegar a un acuerdo con Hamás antes de las seis (6) p.m., hora de Washington DC. ¡Todos los países han firmado! Si no se alcanza este acuerdo de ÚLTIMA OPORTUNIDAD, se desatará un infierno, como nadie ha visto antes, contra Hamás”, escribió Trump en la red Truth Social, donde agregó que el plan ya fue aceptado por “las grandes, poderosas y ricas naciones de Oriente Medio”, reportó el sitio DW.

Advertencia a los palestinos y la amenaza final

Trump convocó a los “palestinos inocentes” a evacuar una zona no especificada, en previsión de un posible ataque contra las fuerzas restantes de Hamás. La mayoría de los combatientes de Hamás “están rodeados y atrapados militarmente, esperando solo mi orden para que sus vidas sean destruidas rápidamente. En cuanto al resto, sabemos dónde están y quiénes son, y serán buscados y asesinados”, dijo.

“Pido a todos los palestinos inocentes que abandonen inmediatamente esta zona, donde podría haber una gran cantidad de muertes, y se dirijan a zonas más seguras de Gaza. Todos serán bien atendidos por quienes están listos para ayudar. ¡Afortunadamente para Hamás, tendrán una última oportunidad!”, agregó.