VIDEOS. Gimnasia y Tiro perdió 2 a 0 con Estudiantes (RC) y se despidió del sueño de ascenso en la Primera Nacional

Gimnasia y Tiro le dijo adiós a la posibilidad de ascender, luego de perder con Estudiantes de Río Cuarto por 2 a 0, como visitante, en el partido de vuelta de los cuartos de final del segundo ascenso de la Primera Nacional.

El albo venía cumpliendo una aceptable tarea hasta el minuto 31, cuando el conjunto local abrió el marcador mediante un tanto de Javier Ferreira. Luego de ser asistido por González, se acomodó, disparó y el balón se desvió en a pierna de un defensor de Gimnasia, para ingresar sin problemas en el arco de Abadía.

En la repetición de esa jugada, se pudo apreciar que Ferreira estaba en posición adelantada, aunque la jugada fue muy fina y en la Primera Nacional no hay VAR.

En la réplica Busse habilitó a Rojas, pero no solo no pudo concentar sino que acusó una patada a la altura del pecho, pero la jugada finalizó con un saque de arco para el local.

El primer tiempo se cerró con otra chance para el albo, pero Contín no pudo darle buena dirección a su cabezazo.

En el arranque del complemento, el partido se complicó aún más para el conjunto salteño, ya que sufrió la expulsión de Gonzalo Bravo (había ingresado por Busse), por doble amarilla.

Y todo se vino abajo para el albo a los 23 minutos, cuando Lucas González anotó el segundo tanto para Estudiantes. Este gol obligaba a Gimnasia a marcar tres tantos para pasar a las semifinales, lo cual ya era prácticamente imposible.

Luego del empate sin goles en el partido de ida disputado en Salta, al albo no le servía otra que ganar, ya que el conjunto del interior cordobés, además, tiene la ventaja deportiva en caso de otra igualdad.

Estudiantes de Río Cuarto sigue en carrera y ahora espera por su rival de las semifinales. Las otras llaves son: Atlanta (0) - Morón (1), que juegan este sábado; Dep. Madryn (3) vs.Gimnasia de Jujuy (0), que juegan el domingo, al igual que Estudiantes de Caseros (0) vs. Tristán Suárez (0).

Por su parte, el equipo dirigido por Teté Quiróz se despide de la temporada que temina siendo buena, aunque con algunas cosas por corregir y mejorar.

