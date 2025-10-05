Gaza: Israel acordó la retirada inicial y Trump llama a Hamas a aceptar

El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció ayer que Israel acordó una "línea de retirada inicial" en Gaza, que ha compartido con Hamas, y llamó al grupo palestino a aceptar las condiciones para dar paso a un cese el fuego "inmediato" y la liberación de rehenes y prisioneros estipulada en su plan de paz para la Franja.

"Tras negociaciones, Israel ha aceptado la línea inicial de retirada, la cual hemos mostrado y compartido con Hamas. Cuando Hamás la confirme, el alto el fuego será INMEDIATO, comenzará el intercambio de rehenes y prisioneros, y estableceremos las condiciones para la siguiente fase de la retirada", escribió Trump en su red Truth Social.

El mandatario estadounidense acompañó su mensaje con un mapa del asediado enclave palestino, que muestra los límites hacia donde habría acordado replegarse inicialmente el Ejército israelí. E insistió que este cese de las hostilidades "acercará el final de esta CATÁSTROFE DE 3.000 AÑOS" y traerá paz a Oriente Medio.

La advertencia de Trump

Trump, que el lunes pasado presentó un plan de paz de 20 puntos, aceptado por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ya había advertido a Hamas que "no tolerará demoras" que puedan poner en peligro el acuerdo de paz en Gaza.

"Agradezco que Israel haya detenido temporalmente los bombardeos para dar la oportunidad de concretar la liberación de rehenes y el acuerdo de paz. Hamas debe actuar con rapidez; de lo contrario, todo se perderá. No toleraré demoras, como muchos creen que ocurrirán", escribió.

Trump celebró este viernes que Hamas aceptara liberar a los rehenes israelíes que mantiene en la Franja bajo los términos expresados en su propuesta, y pidió entonces a Israel que cesara los bombardeos sobre Gaza.

El plan de 20 puntos del republicano propone el fin inmediato de la guerra, la liberación de los rehenes de Hamás y la formación de un gobierno de transición para Gaza, supervisado por el mandatario estadounidense y por el exprimer ministro británico Tony Blair.

La propuesta también contempla la desmilitarización de la Franja y la posibilidad de negociar en el futuro un Estado palestino, algo descartado, sin embargo, por Netanyahu.

La Casa Blanca confirmó que el enviado especial de Trump para Medio Oriente, Steve Witkoff, viajó ayer a El Cairo, Egipto, para avanzar las negociaciones sobre el plan de paz antes de su implementación.