Chile pensó que se quedaba afuera del Mundial Sub 20, pero clasificó por ¡tarjetas amarillas!

Insólito momento el que se vivió en el cierre del partido entre Chile y Egipto, por la tercera fecha de la fase de grupos para definir quién pasaba a los octavos de final del Mundial Sub 20. Los jugadores de la Roja creyeron que estaban eliminados luego de la caída por 2-1 y quebraron en llanto, pero minutos más tarde se enteraron que al final clasificaban por ¡tener menos tarjetas amarillas!

La fase de grupos de la Copa del Mundo juvenil está llegando a su fin, dado que este viernes comenzó la tercera fecha de esta primera fase, en la que comenzaron a definirse aquellos equipos que se meterán entre los 16 mejores. Uno de los que ya aseguró su boleto para la siguiente ronda es Chile, pero los trasandinos se llevaron un lindo susto al pensar que se quedaban afuera.





La Roja venía de ganarle por 2-1 a Nueva Zelanda en la primera fecha y perder por 2-0 ante Japón, en la segunda, por lo que el empate o la victoria los metía directamente en octavos de final (porque en simultáneo Nueva Zelanda cayó 3-0 ante Japón). Pero el equipo dirigido por Nicolás Córdova cayó por 2-1 ante el seleccionado de Egipto, por lo que terminó la jornada haciendo cuentas.

Chile tenía la clasificación en el bolsillo cuando empataba 1-1 y ya se jugaba el tiempo de adición, hasta que a los 95' de juego apareció Omar Khedr con un golazo de tiro libre que le dio la victoria al combinado africano. El 2-1 provocó que varios de los jugadores de Chile rompieran en llanto, se agarraran la cabeza y terminaran tumbados en el piso, asumiéndose eliminados del Mundial.





Sin embargo, el resultado no fue tan negativo como se creyó en primera instancia. Porque Chile y Egipto quedaron empatados en absolutamente todos los criterios principales de definición. Mismos puntos, misma diferencia de gol, mismos goles a favor y en contra.

Por lo tanto, el criterio que entró en juego fue el del fair play. Como ninguno recibió tarjetas rojas, pero Chile tuvo menos amarillas en la fase de grupos (-5), el equipo trasandino se quedó con el segundo puesto del Grupo A, y ahora espera en octavos de final por el que finalice segundo en el Grupo C (por ahora es México).

No obstante, Egipto todavía no quedó eliminado. El Mundial Sub 20 cuenta con seis grupos de cuatro participantes cada uno. Además de los dos mejores de cada grupo, los cuatro mejores terceros del certamen se meterán en octavos de final, y Egipto aún puede clasificar por esa vía.



Fuente: Olé