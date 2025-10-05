Milei volvió a respaldar a Espert: “No tengo dudas de su honorabilidad”

El presidente Javier Milei brindó este domingo por la noche un nuevo respaldo público a José Luis Espert, tras su renuncia como candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires. “No tengo dudas de la honorabilidad de Espert”, afirmó al inicio de la entrevista televisiva en La Nación+. Y aseguró que “el kirchnerismo es especialista en este tipo de operaciones”.

Milei calificó las acusaciones contra Espert de “aberrantes” y cuestionó duramente a la oposición: “Ellos no proponen nada, no tienen ninguna propuesta. En lugar de discutir las cosas de acá en adelante, para que Argentina prospere. Es una locura viniendo de quién viene”.

Durante la entrevista, el periodista Luis Majul señaló que “Espert no fue claro” al dar explicaciones. Milei lo interrumpió con tono firme: “Es difícil pararse frente a las cámaras frente a una acusación de esta naturaleza. No es una situación fácil. Mucha gente dice ‘mucha gente’ y se sientan acá y se orinan encima”.

El mandatario insistió en la inocencia de Espert y desestimó la versión que lo involucra en una maniobra irregular: “Espert hizo esa contratación en el sector privado. Si usted quiere hacer algo sucio, ¿lo va a hacer por la vía bancaria? No”.

Milei también buscó diferenciarse de la oposición: “Como ellos están sucios, ensucian a todos los demás. Espert demostró hoy que no somos los mismos, interpuso los intereses de la Nación por sobre los personales. Se baja porque tiene una responsabilidad histórica. Ellos no tienen nuestra altura moral. Van a ensuciarnos, pero los argentinos van a entender que ellos son la decadencia”.