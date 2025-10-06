¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Nacionales

El CIPPEC aclara que la renuncia de Espert no obliga a reimprimir las boletas

La entidad explicó que la Boleta Única de Papel aprobada sigue siendo válida pese a renuncias o reemplazos de candidatos.
Lunes, 06 de octubre de 2025 18:03
El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) informó que la renuncia de José Luis Espert como candidato a diputado nacional no genera obligación legal de reimprimir la Boleta Única de Papel (BUP), pese a que La Libertad Avanza solicitó reemplazarlo por Diego Santilli y reimprimir las boletas.

Según CIPPEC, la normativa electoral vigente establece que:

  • La BUP aprobada sigue siendo válida aunque contenga el nombre o la imagen de un candidato que haya renunciado o fallecido.

  • La información sobre vacancias se comunica mediante resoluciones de la Junta Electoral y afiches complementarios con las listas completas, visibles en cada establecimiento de votación.

  • La Justicia Electoral solo evalúa la reimpresión por errores materiales o causas de fuerza mayor, y no por cambios voluntarios en candidaturas.

El pedido de La Libertad Avanza

El pedido de La Libertad Avanza se basa en la renuncia de Espert y la intención de mantener la paridad de género en la lista. La normativa citada, el artículo 7° del Decreto 171/2019, reglamentario de la Ley 27.412, establece que en caso de vacancia, renuncia o fallecimiento de un candidato, su reemplazo debe ser del mismo género que le sigue en la lista, garantizando la alternancia de género según el artículo 60 bis del Código Nacional Electoral. En este marco, se propuso que Diego Santilli ocupe el primer lugar y se realicen los corrimientos ascendentes de los candidatos varones y mujeres en los puestos afectados.

El pedido incluye además la reimpresión de las BUP, lo que según estimaciones podría generar una erogación adicional de entre 10 y 12 millones de dólares, sin que La Libertad Avanza haya detallado cómo se financiaría esta medida.

En paralelo, CIPPEC advirtió que, aunque el reemplazo es obligatorio para garantizar la paridad de género, no existe obligación legal de reimprimir las boletas y que la comunicación oficial de los cambios puede realizarse mediante resoluciones y afiches, preservando la validez de las BUP ya emitidas.

