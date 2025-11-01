PUBLICIDAD

pedofilia en salta
Andrés Calamaro en Salta
Liga Profesional de Fútbol
Primera Nacional
Beltrán Briones
Moria Casán
3I/ATLAS
Cambios en el Gabinete nacional
Liga Profesional Argentina
Espectáculos

Con conductor confirmado: Telefe anunció cuándo arrancan los castings de Gran Hermano, Generación Dorada

La nueva versión de la casa más famosa del país va tomando forma.
Sabado, 01 de noviembre de 2025 19:00
A través de una promo en donde se dan a conocer los contenidos que llegarán en el mes de noviembre, Telefe confirmó que en el ante último mes del 2025 arrancarán los castings presenciales del ciclo conducido por Santiago del Moro.

Así el canal de las pelotas ya calienta la pantalla para su gran apuesta del 2026. Gran Hermano Generación Dorada busca ser el gran tanque del Prime Time del canal para el próximo año.

También, con esta promo difundida por el canal de Martínez se echa por tierra con los rumores que aseguraban que Santiago del Moro ya no sería de la partida en la temporada que se viene.

