Nuevos correos electrónicos de Epstein complican a Trump

La publicación de tres nuevos correos electrónicos pertenecientes a los archivos del pederasta Jeffrey Epstein, impulsada por legisladores demócratas en la Cámara baja, podría revelar más vínculos del fallecido magnate con el presidente estadounidense, Donald Trump, que niega cualquier cercanía con su exaliado.

Los hallazgos fueron compartidos por miembros del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, durante la revisión de 23.000 documentos sobre el caso Epstein, que ha causado una intensa agitación entre las bases del republicano. Esta nueva revelación coincide con el reinicio de sesiones en la Cámara, donde demócratas y varios republicanos presionan para votar sobre la publicación de archivos relacionados con Epstein, procedimiento que el liderazgo republicano ha logrado retrasar.

Unos de los correos, enviado en 2015, ilustra una conversación entre Epstein y el periodista Michael Wolff sobre una próxima entrevista de Trump, en la que Wolff aconseja dejar que el ahora presidente se incriminara solo al negar cualquier relación con Epstein. "Creo que deberías dejar que él solo se ponga la soga al cuello. Si dice que no estuvo en el avión ni en la casa, eso te da una valiosa ventaja política. Puedes hundirlo o, si realmente parece que podría ganar, podrías salvarlo, generando una deuda", escribió Wolff.

En otro mensaje de 2011 enviado a Ghislaine Maxwell, cómplice y pareja del criminal sexual, Epstein califica a Trump como "perro que no ladra" y afirma que este pasó "horas" en su casa con una de las presuntas víctimas de tráfico sexual. La tercera misiva online, de 2029, incluye otra conversación entre Epstein y Wolff, cuando el fallecido magnate aseguró que "por supuesto que él (Trump) sabía de las chicas, ya que le pidió a Ghislaine que parara".

"Cuanto más intenta Trump encubrir los archivos de Epstein, más descubrimos", dijo el representante Robert García.

La polémica sobre la cercanía de Trump con el pederasta ha perseguido al mandatario desde que en julio pasado el Departamento de Justicia afirmara que no se iba a publicar más información sobre el financiero neoyorquino, que presuntamente se suicidó en 2019 mientras esperaba el juicio en su contra.