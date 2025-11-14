Salta en una nueva causa por distribución de material de abuso sexual infantil

Diversos allanamientos se realizaron en nueve provincias que concluyeron con un detenido en el marco de una causa caratulada como Operación “Escudo Infantil”, con el objetivo de desactivar la difusión de material de abuso sexual infantil (MASI) en la Argentina. Las pesquisas se realizaron en Chaco, Chubut, Corrientes, Jujuy, Misiones, San Juan, Córdoba, Salta y Santa Fe.

La noticia de estos operativos se conoció luego de que trascendiera el allanamiento a la casa de Cristian Tarragona, actual jugador del Club Unión de Santa Fe. Según le informaron a la agencia Noticias Argentinas, el futbolista vive en un complejo donde también residen otros familiares.

En la ciudad de Puerto Madryn, el Ministerio Público Fiscal de Chubut comunicó que en el lugar allanado se secuestraron diversos elementos de interés para la causa, incluyendo dispositivos electrónicos y material vinculado a la investigación.

En Corrientes se efectuaron dos operativos en Curuzú Cuatiá y Mercedes. En esta última localidad la pesquisa fue en el predio del Ejército Argentino, donde un soldado es investigado.

La detención ocurrió en la provincia de Misiones, donde un hombre de 54 años fue arrestado en la ciudad de Garupá.

De este modo, con el total de los procedimientos realizados, las autoridades confirmaron que hubo un detenido y cuatro notebooks secuestradas, tres computadoras de escritorio, ocho tablets, 26 celulares, 18 dispositivos electrónicos adicionales, 15 dispositivos de almacenamiento y un elemento no digital.

Inicio de la investigación

La investigación tuvo origen en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°8 descentralizada de Berazategui, del Departamento Judicial Quilmes, a partir de un reporte del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), el cual alertaba sobre un grupo de usuarios que intercambiaba MASI mediante plataformas informáticas.

Con datos obtenidos en un allanamiento en Quilmes, los peritos identificaron más de 120 archivos de material de abuso sexual infantil y conversaciones de índole sexual sostenidas con usuarios menores de edad, así como la existencia de grupos de pedófilos con presencia en distintas provincias.

“A partir de esta evidencia, los puntos de contacto de la Red Nacional 24/7 coordinaron acciones para avanzar en cada jurisdicción contra los distintos agresores involucrados”, indicaron.