Hoy inscriben para la colonia de vacaciones de la Secretaría de Deportes

La Secretaría de Deportes informó que este jueves 11 de diciembre, a partir de las 9, se habilitarán las inscripciones online para la Colonia de Vacaciones 2026. Se trata de una propuesta recreativa y deportiva destinada a niños, niñas y adolescentes de 4 a 14 años; personas con discapacidad y adultos mayores. En tanto, las inscripciones para el programa de Iniciación y Destrezas Deportivas se habilitarán el lunes 15 de diciembre a partir de las 9.

La Colonia se llevará adelante del 5 de enero al 6 de febrero, tanto en turno mañana como tarde, en las instalaciones de la Secretaría de Deportes (Av. Entre Ríos 1550), el Estadio Delmi, el Club 20 de Febrero y el Club Central Norte.

Las actividades serán gratuitas y contarán con cupo limitado, por lo que el registro deberá realizarse exclusivamente a través de los formularios digitales gestionados por el Ministerio de Turismo y Deportes.

Asimismo, se recuerda que las personas con discapacidad y los adultos mayores podrán asistir únicamente a las actividades del turno mañana.

Al respecto la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, resaltó que “la Colonia de Vacaciones es un espacio de inclusión, contención y recreación para miles de familias salteñas. Cada año fortalecemos esta propuesta para garantizar acceso, igualdad de oportunidades y un verano activo”.

Por su parte, el secretario de Deportes, Ignacio García Bes, destacó que “esta Colonia consolida el trabajo que venimos realizando para ofrecer actividades seguras, gratuitas y formativas. Queremos que chicos, chicas y adultos disfruten el verano a través del deporte y los buenos hábitos”.