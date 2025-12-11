PUBLICIDAD

Cáncer de Vías Biliares
Santa Victoria Este
Robo de moto
cerrillos
Narcotráfico en Jujuy
Metán
incendio intencional
cerrillos
Condenada por abuso sexual
Colonia de vacaciones
Salta

Hoy inscriben para la colonia de vacaciones de la Secretaría de Deportes

Desde las 9, quedará habilitada la inscripción online para participar de la Colonia de Vacaciones 2026, que se desarrollará del 5 de enero al 6 febrero, en distintos espacios deportivos de la provincia. Las actividades son gratuitas, con cupo limitado, y se dictarán en turnos mañana y tarde.
Jueves, 11 de diciembre de 2025 08:51
La Secretaría de Deportes informó que este jueves 11 de diciembre, a partir de las 9, se habilitarán las inscripciones online para la Colonia de Vacaciones 2026. Se trata de una propuesta recreativa y deportiva destinada a niños, niñas y adolescentes de 4 a 14 años; personas con discapacidad y adultos mayores. En tanto, las inscripciones para el programa de Iniciación y Destrezas Deportivas se habilitarán el lunes 15 de diciembre a partir de las 9.

La Colonia se llevará adelante del 5 de enero al 6 de febrero, tanto en turno mañana como tarde, en las instalaciones de la Secretaría de Deportes (Av. Entre Ríos 1550), el Estadio Delmi, el Club 20 de Febrero y el Club Central Norte.

Las actividades serán gratuitas y contarán con cupo limitado, por lo que el registro deberá realizarse exclusivamente a través de los formularios digitales gestionados por el Ministerio de Turismo y Deportes.

Asimismo, se recuerda que las personas con discapacidad y los adultos mayores podrán asistir únicamente a las actividades del turno mañana.

Al respecto la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, resaltó que “la Colonia de Vacaciones es un espacio de inclusión, contención y recreación para miles de familias salteñas. Cada año fortalecemos esta propuesta para garantizar acceso, igualdad de oportunidades y un verano activo”.

Por su parte, el secretario de Deportes, Ignacio García Bes, destacó que “esta Colonia consolida el trabajo que venimos realizando para ofrecer actividades seguras, gratuitas y formativas. Queremos que chicos, chicas y adultos disfruten el verano a través del deporte y los buenos hábitos”.

 

Temas de la nota

Temas de la nota

